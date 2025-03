Simon and the Stars, il vero nome e la professione di avvocato dei VIP: chi è davvero

Simon and the Stars, pseudonimo di Simone Morandi, è ad oggi uno degli astrologi più seguiti del mondo della televisione. Classe 1972, è nato a Roma il 5 febbraio e per restare in tema, è del segno dell’acquario. Il suo lavoro come astrologo inizia quasi per caso diversi anni fa, quando nel 2010 si appassiona alla materia grazie a Luisa De Giuli, che al TG5 annunciava l’oroscopo. Da quel momento la sua vita è radicalmente cambiata, e ispirato dalla tematica si mette a studiare astri e stelle.

Jo Squillo: la dieta vegana, il marito Gianni Muciaccia, la morte dei genitori/ "Rimane una ferita aperta..."

Non tutti sanno che Simon and the Stars è anche un avvocato, che prima di svolgere il suo lavoro attuale si occupava di produzione cinematografica e di supporto agli artisti come agente. Dopo la passione per le stelle si iscrive alla Faculty of Astrological Studies partecipando ad una scuola estiva di Londra per formarsi come astrologo. Apre poi una pagina di Facebook dove colleziona un numero non indifferente di fan anche per via del suo approccio innovativo e decisamente diverso da quello di altri suoi colleghi. Lui, preferisce mantenere un contatto profondo con il suo pubblico, elencando previsioni che coinvolgono il cliente e gli spettatori aggiungendo sempre grande umanità.

Chi è Michelle Masullo, figlia "elettiva" di Jo Squillo/ Un rapporto d'oro: "Ci siamo unite in modo speciale"

Simon and the Stars, chi sono i clienti dell’avvocato Morandi

Particolarmente emblematica era stata la clamorosa previsione sulla pandemia del 2020. Simon and the Stars in quell’occasione aveva “visto” per il corso dell’anno una “prova di resistenza” con un’agitazione mai provata che avrebbe sconvolto gli animi di molti. In un’intervista al Corriere della Sera, l’astrologo aveva mosso una critica al collega Branko: “Branko è un decano. Bravissimo. E di lui ho soggezione. Ma fare l’oroscopo tutti i giorni non ha molto senso“, dicendo che in realtà a parer suo i pianeti non si muovono così tanto spesso. Per quanto riguarda la sua vita privata, ancora non si conosce il nome di un presunto fidanzato dato che l’astrologo è decisamente riservato.

Giuseppe e Sabrina ci riprovano a Uomini e Donne?/ Lui torna da lei: polemiche in studio

Di certo, la cultura di Simon and the Stars è infinita: oltre alla giurisprudenza, si dedica dal 2013 a studiare trigonometria, algebra, filosofia, storia e calcoli astronomici. Da quell’anno ha anche iniziato a scrivere libri, mentre continua a svolgere la professione di “avvocato Morandi” occupandosi prevalentemente di star. Tra i suoi clienti figurano Antonio Pennacchi (scrittore), ma anche la famosa attrice Carla Signoris, che lo ammirano per la sua umanità e la sua capacità di non essere un semplice legale. Riguardo ai soldi, spiega di non apprezzare l’idea di chiedere molto denaro a chi è in una situazione di bisogno, ma ammette che se chiedesse molto per una consulenza, non sarebbe affatto un pazzo.