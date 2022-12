Simon and the Stars, chi è Simone Morandi/ Astrologo e avvocato di artisti

Simon and the Stars, chi è l’astrologo del web

Simon and the stars, l’astro blogger astro blogger più amato dal web, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 22 dicembre, di Oggi è un altro giorno con le sue previsioni astrologiche per l’anno nuovo. Nato sotto il segno dell’Acquario, Simone Morandi – questo il suo vero nome – si è avvicinato all’astrologia dopo l’incontro con Luisa De Giulia del TG5 nel 2010: “Durante una cena ho conosciuto Luisa De Giuli, che faceva oroscopi per Canale5. Abbiamo parlato tutta la sera. Il giorno dopo mi sono comprato un manuale. E poi mi sono iscritto all’Università: corsi a distanza e Summer School in un antico college inglese”, ha raccontato al Corriere della Sera. Fino al Fino al 2013 è rimasta una passione personale, poi l’amico Claudio Roe gli ha chiesto di scrivere un oroscopo su una pagina Facebook: “Il nome Simon & the Stars lo devo a lui. Le “stars” sono un gioco di parole tra le stelle e i miei clienti come avvocato. Ho cominciato a scrivere libri, a essere ospite di trasmissioni radio e tivvù come La prova del cuoco e Detto fatto. E la comunità di Facebook è lievitata. È un popolo”.

Simone Morandi: astrologo e avvocato

Simone Morandi, infatti, non è solo un astrologo ma anche avvocato e agente specializzato in diritti d’autore. Tra i suoi clienti l’attrice Carla Signoris e lo scrittore Antonio Pennacchi. Ma il suo successo come astrologo è cresciuto negli anni e in molti scrivono a Simon & The stars per aver consigli: “Il 95% delle persone che mi scrive sono donne. La maggior parte chiede lumi su vicende amorose. Molte mi mandano direttamente il segno zodiacale dell’uomo che vorrebbero amare. Io evito più possibile di dare consigli personali. Scrivo oroscopi pubblici. E il mio stile è giocoso: collego i personaggi delle favole Disney o del Trono di spade all’astrologia. Nei libri faccio coincidere il destino di un segno zodiacale con un film”, ha detto qualche anno fa al Corriere della Sera.

