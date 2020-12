Simon and The Stars/ “Un altro 2020? Nel 2058, l’anno che verrà un nuovo inizio”

L’astrologo Simon and The Stars è stato ospite negli studi di Oggi è un altro giorno e la prima domanda postagli di Serena Bortone è stata come mai nessuno aveva predetto un 2020 così funesto: “Non è del tutto vero – ha risposto Simon and The Stars – ci sono stati degli accenni, chi si è avvicinato di più e chi di meno, ma che il 2020 fosse un anno molto difficile, anche le stelle lo dicevano. Io avevo scritto che il 2020 ci avrebbe insegnato a stare assieme ad un livello diverso. Anno bisesto? Quello era il meno (ride ndr). Saturno e Plutone contro? Solo delle lancette ma se si guarda gli anni del passato si scopre che qualcosa di particolare quando ciò è capitato è successo solo 3 volte: nel 1981, Guerra Fredda e Aids, 1947, inizio Guerra Fredda e fine 2a guerra mondiale, e una era il 1915, la spagnola e la prima guerra. Spagnola, con Aids e Covid quindi”. Quando succederà di nuovo? “Credo che si tratti nel 2058 e se sarò in attività credo di dirlo meglio possibile. Branco aveva fatto la mia stessa valutazione e aveva parlato anche di problemi sanitari”.

SIMON AND THE STARS: “NEL 2021 VANNO FORTI I SEGNI D’ARIA”

“Nel 2021 vanno fortissimi segni d’aria, bilancia, gemelli e acquario e in particolare la bilancia. Un anno che ha un comun denominatore, un nuovo inizio, è come se tutti i segni venissero da un set-up e arriverà il momento per collaudare qualcosa di nuovo. Per tutti i segni sarà un anno di partenza e ricostruzione, chiaramente non basterà un colpo di spugna, ma ci darà un senso di alleggerimento e di partenza. La vergine va forte nel 2021, sarà l’anno della ricreazione, l’anno della leggerezza, e per lo scorpione ci saranno cambiamenti che riguarderanno anche la casa, cambiarla, buttare l’ancora ecc ecc. Un film per il 2021? Flashdance, un’audizione fantastica che dopo una prima incertezza continua fortissima e si capisce che aprirà un nuovo inizio”. Ma come si è avvicinato Simon and the stars all’astrologia? “Mi son trovato una cena vicino ad un’astrologa, mi ha parlato per tutta la sera di astrologia ed è scattata la sfida e volevo capire come funzionava e da lì non ho più smesso. Io comunque invito a non farsi condizionare troppo dall’oroscopo piuttosto di rivedere gli eventi passati”. Sul personaggio del 2021: “Giorgia Meloni ma anche Camala Harris ci darà sorprese straordinarie”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA