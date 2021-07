Simon Clementi, compagno Claudia Gerini/ Lei:“Vorrei una relazione seria e duratura”

Simon Clementi, manager romano, è il compagno di Claudia Gerini. Dopo aver intrattenuto diverse relazioni con uomini molto diversi da lei per ragioni anagrafiche (chi più piccolo, chi – come nel caso di Gianni Boncompagni – più grande di lei di ben quarant’anni), Claudia ha iniziato a frequentare un suo coetaneo. In precedenza, l’attrice si era legata ad Alessandro Enginoli, dirigente finanziario, e al frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione, da cui ha anche avuto due figlie (Rosa e Linda).

Anche Simon risulta già sposato e padre di famiglia, ma non si conoscono molti dettagli circa il suo matrimonio. Decisamente più completo il suo profilo lavorativo: Clementi è proprietario di un lounge bar a Ponte Milvio, punto di riferimento per la movida della ‘Roma bene’, e di un’attività alberghiera a Trevignano Romano, una delle località più rinomate nei pressi del lago di Bracciano. Il Gambero Rosso lo definisce un personaggio eclettico dalle mille passioni, ed effettivamente l’impressione che dà è quella di un uomo molto impegnato e per certi versi ‘avventuriero’.

Claudia Gerini è stata fotografata in compagnia di Simon Clementi ormai diverse volte (i due sono usciti allo scoperto nel 2019). In questi anni, la vita sentimentale di Claudia è stata purtroppo assai movimentata. Sempre su questo argomento, in un’intervista al settimanale F, l’attrice aveva dichiarato: “Io credo nell’amore. Non ho chiuso con l’idea di una relazione seria, bella e duratura”. Nessun cenno a Clementi: il suo è un discorso più generale sulla sua concezione di amore. Alla domanda “è ancora single?”, però, risponde in maniera sibillina: “Dipende. Se si intende che io sto a casa con la finestra sbarrata no, non sono single. Esco, vedo qualcuno, sto sperimentando”.

