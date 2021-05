Simon Clementi, compagno Claudia Gerini/ Lei: “è nata una bella storia”

Simon Clementi è il compagno di Claudia Gerini, l’attrice italiana candidata ai Premi David di Donatello 2021 come miglior attrice non protagonista per il film “Hammamet”. Un grande amore quello nato tra l’attrice romana e l’imprenditore romano che sono stati paparazzati insieme durante l’estate 2019. Da circa due anni i due stanno insieme e le cose proseguono alla grande stando a quanto dichiarato dalla bellissima Claudia Gerini al settimanale Oggi. “E’ nata una bella storia” – ha confessato l’attrice romana che parlando del compagno ha aggiunto – “Simon è un papà molto attento, questo suo lato accudente mi ha colpito. L’ho presentato alle mie figlie, è andata bene”.

La presentazione in “famiglia” è andata alla grande e chissà che presto i due non possano anche convolare a nozze. A rivelarlo è stata proprio la Gerini: “sposarsi? Ora non è il caso, ma in futuro perché no?” anche se al momento non è nei loro piani. Il matrimonio è nei piani però visto che la Gerini è ufficialmente divorziata: “io ce l’ho, il divorzio. E visto che non mi ero sposata in chiesa, ho un certificato che dice proprio: “Claudia Gerini, sposabile in chiesa”. Non solo, l’attrice non nasconde anche di essere pronta ad una nuova gravidanza: “un altro figlio? Forse sono fuori tempo massimo, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto”.

Chi è Simon Clementi, il compagno di Claudia Gerini

Ma chi è Simon Clementi, il compagno di Claudia Gerini? Il fidanzato della bellissima e bravissima attrice romana è un imprenditore romano. L’uomo è proprietario del bar Jarro a Ponte Milvio, situato nella zona nord della Capitale, ma anche dell’hotel Borgo Vista Lago, a Trevignano Romano sul lago di Bracciano. Non solo, Simon è anche proprietario di un portale online di prenotazione di strutture alberghiere. E’ un uomo affascinante ed è un grande appassionato di viaggi. Proprio durante uno dei suoi tanti viaggi tra Sudamerica, California e Nuova Zelanda, Clementi ha avuto l’intuizione di aprire un piccolo locale specializzato in cocktail particolarissimi!

