Simon Clementi, compagno Claudia Gerini/ Lei: “Sposarsi? Ora non è il caso”

Simon Clementi è il compagno di Claudia Gerini, l’attrice romana di tantissimi film di successo, La coppia è felicemente innamorata da diverso tempo, ma chi è il nuovo compagno? Simon è un imprenditore di successo, proprietario di un lounge bar a Ponte Milvio tra i locali più in della capitale. Non solo, Clementi è anche proprietario anche di un’attività alberghiera a Trevignano romano, un bellissimo borgo sul lago di Bracciano e si occupa della gestione di un portale online di prenotazioni dedicato proprio alle strutture alberghiere e specializzato nell’offrire ai propri clienti la possibilità di personalizzare i soggiorni rendendoli unici e speciali. Un uomo di successo ben lontano dalle luci della ribalta e del mondo dello spettacolo nonostante sia il compagno di una delle attrici più richieste del cinema italiano. Su di lui possiamo anche dirvi che è un grandissimo appassionato di viaggi e ha girato il mondo. Prima della Gerini l’uomo ha avuto un’altra relazione da cui è nata una splendida figlia di nome Mia.

Claudia Gerini: “con Simon Clementi è nata una bella storia”

Simon Clementi e Claudia Gerini sono più innamorati che mai. La conferma è arrivata proprio dall’attrice romana che, intervistata dal settimanale Oggi, ha dichiarato: “è nata una bella storia. Simon è un papà molto attento, questo suo lato accudente mi ha colpito. L’ho presentato alle mie figlie, è andata bene”. La Gerini non nasconde di sognare un futuro con l’imprenditore come ha rivelato: “sposarsi? Ora non è il caso, ma in futuro perché no?”. Al momento diciamo che il matrimonio può attendere, anche se la Gerini ha poco dopo aggiunto: “io ce l’ho, il divorzio. E visto che non mi ero sposata in chiesa, ho un certificato che dice proprio: “Claudia Gerini, sposabile in chiesa”. Ma non finisce qui, visto che l’attrice romana non nasconde anche il desiderio di una nuova gravidanza dopo le figlie Rosa e Linda: “un altro figlio? Forse sono fuori tempo massimo, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto”.



