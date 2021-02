Simon Clementi, compagno Claudia Gerini/ “Un figlio con lui? L’ho avvisato…”

Con Claudia Gerini protagonista della terza puntata di “Ti Sento“, il nuovo programma di Pierluigi Diaco, è pressoché certo che nella conversazione tra l’attrice e il conduttore si arrivi a parlare della vita privata dell’attrice. Ecco perché è bene portarsi avanti e parlare di Simon Clementi, il compagno dell’attrice, l’uomo che le ha restituito la serenità dopo la fine della relazione con Andrea Preti. Manager specializzato nella personalizzazione dei soggiorni vacanze, Simon Clementi sembra avere fatto definitivamente breccia nel cuore della Gerini, al punto che quest’ultima in un’intervista di pochi giorni fa concessa al settimanale “Oggi” ha ipotizzato di poter pensare alla nascita di un terzo figlio e, perché no, al grande passo verso l’altare, il secondo della sua vita dopo quella fatto con Alessandro Enginoli, dal quale ha avuto la figlia Rosa.

Simon Clementi, compagno Claudia Gerini

Lusinghiere le parole utilizzate da Claudia Gerini per descrivere l’uomo che le ha regalato una “bella storia“. L’attrice di “Viaggi di nozze” ha infatti dichiarato: “Simon è un papà molto attento, questo suo lato accudente mi ha colpito. L’ho presentato alle mie figlie, è andata bene“. Il riferimento alla paternità di Clementi è quello alla piccola Mia, la figlia che Simon ha avuto dal suo precedente matrimonio con una dipendente dalla quale ha poi divorziato. All’idea di compiere nuovamente il grande passo, Claudia Gerini ha risposto: “Io ce l’ho, il divorzio. E visto che non mi ero sposata in chiesa, ho un certificato che dice proprio: ‘Claudia Gerini, sposabile in chiesa’. Ora non è il caso, ma in futuro perché no?“. Ancora più possibilista rispetto all’ipotesi di avere con Simone Clmenti un altro figlio: “Forse sono fuori tempo massimo, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto“.



