Simon Clementi, fidanzato Claudia Gerini/ Arriva dopo gli ex Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione

Claudia Gerini ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. Le sue relazioni più importanti sono state senza dubbio quelle con Alessandro Enginoli, dirigente finanziario padre di sua figlia Rosa, e Federico Zampaglione, frontman del gruppo pop Tiromancino da cui ha avuto un’altra figlia, Linda. Claudia e Alessandro, in particolare, si sono sposati civilmente nel 2002. Al 2004 risale la loro separazione, mentre un anno più tardi, nel 2005, l’attrice si è legata a Zampaglione e i due sono stati insieme fino al 2016.

Da segnalare anche il rapporto professionale e amoroso intrattenuto con Gianni Boncompagni, autore televisivo di quasi quarant’anni più grande di lei. Parlando invece del suo nuovo fidanzato, Simon Clementi, Claudia appare sicura della sua scelta e anche disposta a compiere il ‘grande passo’ del matrimonio con maggior serietà. “È nata una bella storia”, si legge nelle dichiarazioni riportate da Dilei, “Simon è un papà molto attento, questo suo lato ‘accudente’ mi ha colpito. L’ho presentato alle mie figlie, è andata bene…”. Quanto nello specifico alle nozze, la Gerini anticipa: “Sposarsi? Ora non è il caso, ma in futuro perché no? Io ce l’ho, il divorzio. E visto che non mi ero sposata in chiesa, ho un certificato che dice proprio: ‘Claudia Gerini, sposabile in chiesa…'”.

Simon Clementi e Claudia Gerini stanno insieme dal 2019. Lui è un imprenditore del settore della ristorazione, e sono suoi alcuni locali molto ‘in’ di Roma e dintorni. La loro relazione procede a gonfie vele, ma non si hanno notizie su eventuali nozze che comunque Claudia sembra intenzionata a celebrare.

Importante anche il progetto di allargare la famiglia: “Un altro figlio? Forse sono fuori tempo massimo, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto”.

