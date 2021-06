Simon Clementi, fidanzato di Claudia Gerini/ Lei: “Un figlio insieme? Magari…”

Simon Clementi è il fidanzato di Claudia Gerini dal 2019 e, dunque, i due condividono un legame amoroso ormai da due anni. L’uomo è un personaggio decisamente distante dal mondo dello spettacolo, dalle luci della ribalta, dai riflettori in generale, e proviene dalla stessa area geografica della Gerini (Roma). Si tratta di un imprenditore, proprietario di un bar a Ponte Milvio, nella porzione settentrionale della Città Eterna, e dell’hotel Borgo Vista Lago a Trevignano Romano, sul lago di Bracciano. Possiede anche un portale online di booking (prenotazioni alberghiere) e ha una specializzazione nel settore della personalizzazione dei soggiorni.

Fra le sue passioni, come si può facilmente notare dalla sua carriera professionale, figurano i viaggi, il cibo e le novità, come quando, tre lustri fa, decise di inaugurare un piccolissimo locale nella Capitale, al cui interno serviva vini e cocktail tipici di diversi angoli del pianeta, quali l’America Latina, la California e la Nuova Zelanda. Il Gambero Rosso lo definisce “un personaggio eclettico: imprenditore, viaggiatore, appassionato di cucina e di mixology”.

SIMON CLEMENTI, COMPAGNO DI CLAUDIA GERINI: “È UN PAPÀ MOLTO ATTENTO”

Recentemente, Claudia Gerini ha raccontato del suo amore con Simon Clementi (germogliato nell’estate 2019 con una romantica passeggiata lungo le strade di Roma, ndr) sulle colonne del settimanale “Oggi”, affermando che tra loro è nata una bella storia e che lui si è rivelato essere un papà molto attento e accudente. Possibile un matrimonio all’orizzonte fra i due? Al momento, secondo l’attrice, “non è il caso”, però non è escluso che lo scenario possa mutare in futuro. Le nozze non sembrano essere una priorità per la coppia, anche se la Gerini è ufficialmente titolare del certificato di divorzio e, non essendosi mai sposata in chiesa, potrebbe farlo tranquillamente con il suo Simon. Che, in futuro, potrebbe ancora renderla mamma: “Un altro figlio? Forse sono fuori tempo massimo, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto”.

