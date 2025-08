Svelate le anticipazioni delle prossime puntate del telefilm francese Simon Coleman in onda su Rai2

La televisione, si sa, è piena zeppa di personaggi che fanno parte del corpo di polizia delle più svariate città europee e non solo, e anche Simon Coleman è uno di questi. Ex poliziotto parigino stabilitosi ad Aix-en-Provence dove tra un caso difficile e l’altro si prende cura dei tre nipoti in seguito alla scomparsa dei loro genitori in un tragico incidente.

Nei casi andati in onda su Rai1 in prima serata un direttore delle risorse umane è morto durante una partita di paintball organizzata per rafforzare la coesione del team mentre nel secondo episodio un giovane pasticcere che va dirette su internet viene aggredito da un uomo misterioso e poi scompare nel nulla. Peccato che poi da un caso di rapimento si è trasformato in uno strano omicidio.

Simon Coleman: le anticipazioni sulle puntate in onda il 6 agosto 2025

Secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Simon Coleman il capitano in questione dovrà affrontare due casi piuttosto complessi: nel primo che si intitola ‘Le apparenze ingannano’ due addetti alle pulizie trovano il corpo di un uomo morto. Si scopre poi che era di un noto chirurgo estetico quindi iniziano a chiedersi chi volesse la sua morte.

Nell’episodio successivo intitolato ‘Requiem per un Don Giovanni’, invece, i proprietari di una villa immensa ricevono una brutta sorpresa: la scoperta del cadavere dell’agente immobiliare a cui avevano affidato la vendita dell’immobile. Scoprono anche che quest’ultimo utilizzava la casa per trovarsi con l’amante. Subito si sospetta un delitto passionale e infatti il capitano inizia a indagare sulle donne che l’uomo frequentava. La prossima settimana andranno in onda le ultime due puntate della seconda stagione.

