Simon Cowell, incidente in bici: come sta?/ Ideatore One Direction “schiena rotta”

Simon Cowell è caduto dalla bicicletta fratturandosi la schiena. L’ideatore degli One Direction, noto anche per essere produttore di diversi artisti, è stato ricoverato ieri dopo un brutto incidente. People è stato il primo a dare la notizia, dopo la nota che gli era stata inviata dal portavoce dello stesso Cowell. Sul noto portale si legge: “Simon Cowell si è fratturato la schiena e subirà un’operazione nel pomeriggio. E’ caduto dalla bicicletta nel pomeriggio di sabato mentre stava testando la sua nuova bicicletta elettrica in campagna nella sua casa di Malibù con la sua famiglia”. Pare che l’uomo stia meglio anche se non del tutto fuori pericolo. Nonostante questo ciò che farebbe ben sperare è che l’artista è nelle mani di professionisti seri e decisamente privati, come sottolinea la nota “nelle migliori mani possibili”. Nonostante questo c’è grande preoccupazione visto che il punto lesionato è sicuramente molto sensibile e delicato. Al momento non sono note le dinamiche della caduta in bicicletta di Cowell anche se non pare che siano coinvolte altre persone o autovetture.

Simon Cowell si frattura la schiena, un nuovo stile di vita?

Il Daily Mail approfondisce il caso della frattura alla schiena di Simon Cowell, specificando anche che l’uomo di recente ha cambiato stile di vita. Proprio ieri Lauren Silverman, la sua compagna, era stata vista in bicicletta a Malibù. Probabilmente la bici fa parte di un cambiamento iniziato con un nuovo regime alimentare alcuni mesi fa. roprio grazie a una dieta l’uomo aveva specificato di aver perso quasi 30 chilogrammi, arrivando dunque a uno stato di forma che gli consentiva di stare notevolmente meglio. La speranza è di poterlo trovare nuovamente sorridente sui social network, come accaduto durante il lockdown quando è stato obbligato a mettere all’angolo una vita frenetica e piena di impegni professionali, che hanno portato a successi come gli One Direction, per stare con la compagna e i figli Eric e Adam rispettivamente di sei e quattordici anni. Fu proprio lui a dire a People di essere felice di poter dedicare tempo a loro tra film, libri, fumetti e mille divertimenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA