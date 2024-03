Simon Harris sarà il prossimo Premier dell’Irlanda/ Nessun altro candidato dopo le dimissioni di Leo Varadkar

Simon Harris sarà il prossimo Premier dell’Irlanda. Il trentasettenne, finora ministro dell’Istruzione superiore, è stato infatti confermato come nuovo leader del partito Fine Gael, prendendo il posto di Leo Varadkar, che si è dimesso nei giorni scorsi “per motivi personali e politici”. Era l’unico candidato per la posizione alla fine delle nomination, che si sono chiuse questa mattina. Il ruolo di taoiseach (primo ministro) nel Governo di coalizione insieme a Fianna Fáil e al Partito dei Verdi spetterà dunque proprio a lui, che diventerà il più giovane nella storia del Paese. L’ufficialità però arriverà soltanto il prossimo 9 aprile. La prima uscita nel nuovo ruolo però è in programma domenica prossima in occasione di una convention ad Athlone, nella contea di Westmeath.

“È l’onore della mia vita guidare questo grande partito, il nostro grande partito, il Fine Gael. Ripagherò questa fiducia col duro lavoro. Con sangue, sudore e lacrime, con responsabilità, con umiltà e con civiltà, giorno dopo giorno”, queste le sue prime dichiarazioni come riportato dalla BBC. “Le sfide non vanno via, cambiano soltanto. Ma possono sempre essere affrontate se ci atteniamo a quei valori fondamentali che hanno servito bene questa nazione: speranza, impresa, uguaglianza di opportunità, integrità e sicurezza. Credo nel servizio pubblico e nel potere della politica di fare la differenza e di migliorare la vita delle persone”.

Simon Harris sarà il prossimo Premier dell’Irlanda: chi è il leader di Fine Gael

Simon Harris, il prossimo Premier dell’Irlanda, era il primo favorito per il ruolo di leader del partito Fine Gael, con molti che lo sostenevano prima ancora che le nomination si aprissero. È stata una conferma il fatto che non si sia candidato nessun altro. I ministri Helen McEntee, Paschal Donohoe e Heather Humphreys sono stati tra coloro che gli hanno dato il loro sostegno.

La sua carriera politica d’altronde è ampia. È entrato per la prima volta nel Dáil (camera bassa del parlamento irlandese) più di un decennio fa all’età di 24 anni come TD (MP) per Wicklow. Poi ha scalato il partito, ottenendo il suo primo ruolo di gabinetto, come ministro della Salute, cinque anni dopo, nel 2016. In questo ruolo ha anche supervisionato la risposta iniziale alla pandemia di Covid-19, prima di essere sostituito quando il nuovo Governo di coalizione si è formato nel 2020. Da allora è stato ministro per l’Istruzione. Adesso una nuova avventura ai vertici del Paese.

