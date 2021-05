Simon Le Bon/ Video, “Invisible? Come David Bowie: cambiamo, ma siamo i Duran Duran”

Simon Le Bon è intervenuto come ospite su Radio Deejay, nel programma Summer Camp condotto da Nikki e Federico Russo. Il cantante dei Duran Duran ha presentato la loro ultima canzone uscita mercoledì 19 maggio, ”Invisible”. Si tratta di un’anticipazione del quindicesimo album del gruppo britannico, che si chiamerà Future Past e sarà disponibile a partire dal 22 ottobre 2021. Il disco vanta produttori quali Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson, ed ospiti davvero speciali: Graham Coxon, il chitarrista del Blur, Mike Garson, l’ex pianista di David Bowie, e Lykke Li.

Parlando del singolo, Simon Le Bon ha spiegato anche come è nato il videoclip di ”Invisible”, realizzato grazie ad un’Intelligenza Artificiale chiamata Huxley: ”E’ stata nutrita con nostre vecchie immagini e il programma ha creato questo video che sembra quasi un sogno”. Non ha rivelato però molto sul nuovo album Future Past, alla fine del suo intervento a Radio Deejay ha infatti lasciato Nikki e Federico Russo dicendo di non poter dire ancora nulla a riguardo.

Simon Le Bon intervistato da Nikki e Federico Russo

Il sound del nuovo brano dei Duran Duran è unico e riconoscibile, Nikki di Radio Deejay, allora, come prima cosa chiede a Simon Le Bon come si fa ad essere così attuali e sul pezzo ma allo stesso tempo riconoscibili dopo tanto tempo. La risposta, sorridendo, è stata: ”Siamo cresciuti con David Bowie, lui cambiava e si trasformava, noi sperimentiamo ogni volta ma naturalmente rimaniamo sempre i Duran Duran”. A prendere la parola è stato poi Federico Russo, che gli ha domandato cosa ne pensi lui del ritorno degli anni Ottanta nella musica di oggi esclamando: ”Voi avete creato quegli anni!”. Simon la ritiene una cosa molto bella perché, per lui, è come sentirsi a casa e poi sentire l’influenza della sua band in canzoni moderne fa piacere.

Al momento i Duran Duran hanno in programma tre concerti nel Regno Unito, ha così espresso il suo amore per l’Italia incalzato da Federico che gli ha detto di non vedere l’ora di poterlo vedere dal vivo: ”Amiamo l’Italia! Non appena ci sarà la possibilità torneremo nel vostro Paese”. In UK difatti stanno già tornando progressivamente alla normalità grazie ad una capillare campagna vaccinale e gli spettacoli dal vivo prenderanno vita molto presto. Oltre al legame con l’Italia della band britannica, che è risaputo, Simon Le Bon qualche giorno fa ha fatto impazzire i fan italiani su Twitter pubblicando i suoi complimenti ai Maneskin all’Eurovision.

Well we lov an awful lot of what comes out of #Italy & this fits right in #Eurovision — Simon Le Bon (@SimonJCLeBON) May 22, 2021





