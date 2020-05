Simon Russo, ex marito di Valeria Graci/ “Violenze? La paura mi schiacciava…”

Pubblicità

Valeria Graci è nota al pubblico per la sua bravura come comica e spesso come conduttrice delle trasmissioni Rai soprattutto in estate al fianco di Pierluigi Diaco e non solo. Nel suo passato però non ci sono solo sorrisi e successi ma anche violenza e paura. In particolare, proprio lei sui social ha alzato il velo su quello che è stato il rapporto con l’ex marito Simon Russo. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 2018, la Graci ha pubblicato sui social la foto del suo cellulare distrutto scrivendo: “È stato frantumato in mille pezzi, picchiato contro un muro, schiacciato sotto i piedi e poi lanciato dal quarto piano. Ho perso tutto. Non abbiate paura di denunciare anche se la paura vi schiaccia, l’ansia vi opprime e siete terrorizzate come lo sono io… Siate più forti della paura stessa“.

SIMON RUSSO, CHI E’ L’EX MARITO VALERIA GRACI

Valeria Graci non ha risposto poi alle domande dei fan sul suo ex marito, l’uomo che lavora o lavorava dietro le quinte di grandi produzioni televisive e non solo. Al bambino l’attrice parla delle loro difficoltà dell’addio al marito Simon Russo e delle cause del loro divorzio ma senza scendere mai nei particolari. L’unica cosa certa è che l’uomo nella sua vita ha lasciato a Valeria qualcosa di importante: “La cosa che più mi rimette in sesto è il sorriso di mio figlio alla mattina e alla sera, la sua voce, il suo messaggino quando non è con me. Mio figlio è la persona più importante della mia vita, è lui l’uomo della mia vita!»



