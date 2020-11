Simon Russo, ex marito Valeria Graci / La rottura, l’amore per il figlio (Verissimo)

Simon Russo torna in televisione. Lo fa per prendere parte alla nuova puntata di Verissimo e raccontarsi a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin. L’ex marito di Valeria Graci pronto a far chiarezza sul suo passato e sulla sua storia d’amore ormai giunta al capolinea. I due, separati da diverso tempo, non sembrano aver coltivato buoni rapporti dalla rottura. A legarli sarebbe l’amore provato nei confronti di loro figlio, come aveva fatto intuire la stessa Graci in alcune dichiarazioni. Il sito mymovies riporta alcune considerazioni della Graci, che però non ha mai chiarito quanto scritto in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne nel 2018. In quell’occasione la Graci pubblicò sui social una foto del suo cellullare in mille pezzi, con parole ambigue a corredo: “Ho perso tutto. Non abbiate paura di denunciare anche se la paura vi schiaccia, l’ansia vi opprime e siete terrorizzate come lo sono io… Siate più forti della paura stessa“.

Simon Russo, ex marito di Valeria Graci a Verissimo

Chissà se Simon Russo affronterà il tema Valeria Graci nella sua apparizione a Verissimo. Di certo è uno degli argomenti che intriga e incuriosisce di più il pubblico di canale 5. Le scintille post separazione hanno dato di che discutere agli appassionati di gossip, certo è che per il bene del figlio sia Simon Russo che Valeria Graci hanno sempre evitato di tirare in ballo questioni personali, almeno pubblicamente. Adesso Simon Russo è pronto a dire la sua verità, a raccontarsi in una chiacchierata con la Toffanin che non mancherà di approfondire la questione. “La cosa che più mi rimette in sesto è il sorriso di mio figlio, la sua voce, il suo messaggino quando non è con me. Mio figlio è la persona più importante della mia vita. Senza alcun dubbio è lui l’uomo della mia vita“, aveva detto la Graci dopo il periodo difficile vissuto con l’ex marito Simon Russo. Almeno su questo saranno d’accordo?



