Simona Bettarini, sorella di Stefano, contro il GF Vip/ “Mi auguro che offrano…”

Dopo Stefano Bettarini che si è sfogato su Instagram per la squalifica ricevuta due giorni dopo essere entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020, arrivano le parole di Simona Bettarini. La sorella dell’ex marito di Simona Ventura, su Instagram, ha pubblicato una foto con il fratello definendo un’esagerazione la squalifica che il Grande Fratello ha deciso di adottare nei confronti del fratello. Lo stesso Stefano, nel suo lungo e durissimo sfogo social, si è scagliato duramente contro il reality: “Trovo perció sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo…Dello share”. La sorella di Bettarini, a sua volta, si è augurata che da parte del Grande Fratello ci sia un intervento in corsa per salvaguardare l’immagine del fratello. “Non ho mai sentito mio fratello bestemmiare; fare il simpatico sì, usando talvolta, come tutti, espressioni eccessive, ma non ci sto che passi per una bestemmia, perché non è da lui. Stefano ha portato allegria, leggerezza e sincerità nella casa, tutti pregi cancellati da un’espulsione ingiusta”, ha scritto su Instagram Simona Bettarini.

LE PAROLE DI SIMONA BETTARINI CONTRO IL GRANDE FRATELLO VIP

La squalifica di Stefano Bettarini continua a far discutere non solo i fans del Grande Fratello Vip 2020, ma anche lo stesso protagonista e le persone a lui vicine. A scagliarsi, con rispetto ed educazione contro il reality è la sorella dell’ex calciatore. “Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’ accaduto e sappiano offrire una riparazione, che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente l’ammissione di aver esagerato, per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’esagerazione mediatica“, ha aggiunto la sorella di Bettarini. Alfonso Signorini risponderà alle parole della sorella di Stefano? Quest’ultimo, esattamente come Fauro Leali e Denis Dosio, da regolamente, non potrebbe partecipare alle puntate serali. Signorini farà un’eccezione?





