Simona Bortoletto, investita e ucciso dall'amico Cristiano Maggetti, la rivelazione della cartomante: “Lei sperava in una relazione”

Il programma di Canale 5, Dentro la notizia, si è soffermato ieri sul caso di Simona Bortoletto, la donna che la scorsa settimana è stata investita e uccisa a Isola Sacra, alle porte di Roma, dall’amico Cristiano Maggetti. Il talk condotto da Gianluigi Nuzzi ha parlato con una cartomante a cui la vittima si era rivolta negli ultimi tempi e che fa chiaramente capire come Simona Bortoletto sperasse in una relazione proprio con l’amico, cosa che però non era mai stata ricambiata.

“Era molto interessata ad avere delle notizie in merito a una persona, e quella persona era Cristiano – racconta la cartomante – mi ha fatto varie domande in merito alla relazione che stava vivendo con lui e che era nascosta, non per volere di Simona ma di Cristiano. Chiedeva il periodo in cui sarebbe venuto a casa sua e le dissi che sarebbe venuto presto – ha proseguito – e poi mi ricontattò per chiedermi conferma su questa cosa: avevano passato del tempo a casa sua”.

“Il responso delle carte non era positivo – ha aggiunto – io le consigliavo di staccarsi da questa persona perché non andava bene per lei. Mi sembrava comunque serena, mi chiedeva sempre se un giorno sarebbe venuta alla luce del sole questa storia. Ora è venuta alla luce del sole, ma lei non c’è più”. La cartomante, per confermare le sue parole, ha anche mostrato uno scambio di messaggi avuti con la vittima, mostrati poi alle telecamere.

SIMONA BORTOLETTO, PARLA L’AVVOCATO DI MAGGETTI

Dentro la notizia ha poi parlato con l’avvocato di Cristiano Maggetti, che ha fatto subito chiarezza in merito a un cuore che Simona si era inciso sul braccio: “Apprendo adesso questa incisione, il mio assistito ha sempre escluso qualsiasi tipo di relazione sentimentale con Simona”.

“Non c’era nessun rapporto, se non amicale, fra i due – ha proseguito – erano colleghi di lavoro e spesso Simona frequentava l’abitazione di Cristiano Maggetti, ma solo con questa finalità. Aveva dei lividi fatti da Simone mentre giocavano? Assolutamente no, i rapporti fra di loro sono sempre stati sereni, per quanto riferito dal mio assistito, e anche i familiari del mio assistito me l’hanno riferito. Anche la sera del tragico incidente non c’è stato alcun litigio”.



SIMONA BORTOLETTO, COSA E’ SUCCESSO QUELLA SERA?

Che cosa è successo, quindi, quella sera? Simona Bortoletto stava tornando a casa con il proprio figlio dopo una serata passata a casa di Cristiano, ma a un certo punto Maggetti, uscito di casa per prendere le sigarette a bordo di una Smart, l’ha investita in pieno, facendole fare un volo di diversi metri e uccidendola sul colpo.

Una scena straziante, a cui ha assistito il bimbo di otto anni, che fortunatamente ne è uscito illeso. Solo un incidente, o c’è dell’altro?