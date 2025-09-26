A La vita in diretta la vicenda di Simona Bortoletto, la donna uccisa a Fiumicino, travolta dall'auto guidata dal suo amico: ecco che cosa è emerso

Il giallo di Simona Bortoletto ieri a La Vita in diretta, la donna travolta e uccisa in strada a Fiumicino mentre stava tornando a casa a piedi con il figlio.

Il dettaglio particolare di questa vicenda è che a investirla con una Smart ForTwo sia stato un amico, colui con cui aveva cenato fino a pochi minuti prima. Secondo il racconto dello stesso uomo, Simona Bortoletto era appena uscita di casa con il figlio e si era incamminata sulla strada verso casa. Lui ha poi preso la macchina per andare a prendere le sigarette, percorrendo la stessa via della vittima (l’incidente è avvenuto a circa 150 metri da casa sua), poi ad un certo punto non ha compreso bene cosa sia accaduto, fatto sta che ha travolto l’amica, facendole fare un volo di ben 10 metri.

La donna è andata a sbattere contro il muretto di una casa, morendo purtroppo sul colpo. Illeso invece il figlio di 10 anni che era con lei, sconvolto per aver assistito dal vivo ad una scena drammatica.

SIMONA BORTOLETTO, MORTA A FIUMICINO: LE PAROLE DELL’UOMO

L’uomo, che era anche un collega di lavoro della vittima, è stato intervistato dai microfoni de La Vita in diretta ed ha rimandato al mittente ogni accusa: “Io ho sentito il botto, ho visto il vetro che è scoppiato e son sceso dalla macchina, è l’unica cosa che mi ricordo. Ho la coscienza pulita – ha proseguito – non ho fatto niente, stavo andando per la mia strada, non so il destino cosa mi ha fatto per fare questa cosa”.

E ancora: “Avevamo mangiato insieme con i bambini poi sono uscito con la macchina a prendere le sigarette, non so neanche io spiegarmi quello che è successo, io andavo per la mia strada, non so se si è buttata in mezzo alla strada per salutarmi, stavo con mia figlia, appena sono sceso dalla macchina ho chiamato il padre”. Secondo alcune indiscrezioni i due avrebbero litigato prima dell’incidente, ma il ragazzo ha smentito tale ipotesi: “Non ho litigato con lei, era come una sorella, era la persona più buona al mondo, era impossibile litigarci, stavamo sempre insieme, eravamo amici. Ho chiamato stamattina la mamma, penso anche a suo figlio che mi parlava sempre, mi voleva bene, il pensiero è sempre a Simona, non so come fare a convivere questa cosa”.



SIMONA BORTOLETTO, MORTA A FIUMICINO: IL COMMENTO DELLE AMICHE

Sono molti però che non credono a questa versione, a cominciare da un’amica, una mamma di un figlio compagno di scuola del bimbo di Simona Bortoletto, che ha spiegato, sempre a La Vita in Diretta: “Cosa può essere successo? Magari una discussione, se tu sai che la tua amica va a piedi per strada con un bimbo di 10 anni e devi uscire a comprare le sigarette la tua amica l’accompagni a casa e poi vai a prendere le sigarette, non che la fai andare a piedi”, il problema è che la Smart ForTwo ha solo due posti, di conseguenza non avrebbe potuto portarli tutti e tre a casa. Un’altra mamma aggiunge: “Fortunatamente il bimbo è stato miracolato, lei non ce l’ha fatta, ha sbattuto contro il muro e la macchina andava velocissima, è stata una tragedia per tutti noi”.

Sulla vicenda è stata aperta una indagine che speriamo possa fare chiarezza, nel frattempo è emerso che il ragazzo che ha investito Simona Bortoletto ha il braccialetto elettronico per un precedente caso riguardante un’altra ragazza. Ovviamente non ha nulla a che vedere con l’incidente di Fiumicino ma in ogni caso inquadra il guidatore in un determinato contesto. Speriamo che alla fine si sia trattato realmente di un incidente e non di un nuovo, ennesimo femminicidio, come già qualcuno sta menzionando in queste ore.