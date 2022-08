Simona Branchetti beccata al mare con l’ex di Anna Falchi/ Amicizia o flirt con Andrea Ruggeri?

Simona Branchetti paparazzata al mare con Andrea Ruggeri, chi è?

Simona Branchetti avvistata con l’ex di Anna Falchi in Salento. La giornalista e conduttrice di Morning News e Andrea Ruggeri sono stati pizzicati insieme. Il Settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva gli scatti che li ritraggono insieme nel mare della Puglia. Entrambi sono reduci da storie sentimentali importanti. Andrea Ruggieri è stato per ben 11 anni il compagno di Anna Falchi. I due avevano iniziato la convivenza ma il rapporto si è poi interrotto. Non sono stati resi noti i motivi della rottura. Anna Falchi sta frequentando ora un altro uomo mentre Andrea è single. La vicinanza però con la giornalista Simona Branchetti ha attirato dei sospetti. La giornalista Simona Branchetti anche è reduce da alcune storie non andate a buon fine.

Nel passato del volto Mediaset ben due matrimoni naufragati: il primo con il presentatore Federico Quaranta, il secondo con l’avvocato Carlo Longari. Simona Branchetti ha commentato la seconda separazione definendola una ferita mortale. La conduttrice Serena Branchetti ora appare serena e rilassata in spiaggia con Andrea e c’è chi mormora che due cuori feriti e solitari possano consolarsi. Entrambi hanno un legame di forte stima e di affetto. Finora i due hanno stretto solo un legame di amicizia anche se non è escluso che qualcosa possa nascere in futuro tra loro. Chissà che il dolore affrontato possa trasformarsi in amore. La complicità e la sintonia tra Andrea e Simona Branchetti è evidente e in molti sperano che i due possano tornare a sorridere.

Andrea Ruggeri, tegola anche sul lavoro per l’ex di Anna Falchi: cosa è successo?

Per Andrea Ruggeri non è un periodo sereno nemmeno sul fronte professionale. Dopo essere stato fedele per anni a Forza Italia, il deputato non sarà ricandidato dal partito di Silvio Berlusconi per le prossime elezioni. Una delusione amara per Andrea che si è così sfogato: “Io ho una faccia sola. Questa. Sono stato leale, molto leale, fino all’ultimo secondo al Presidente Berlusconi, e alla bandiera di Forza Italia. E sia chiaro: non ho rifiutato proprio nulla, come scrive il Corriere. Le uniche offerte che ho rifiutato sono state quelle di altri partiti. Ho avanzato alcune proposte di candidatura a Forza Italia, da cui non ho nemmeno avuto risposta”, ha scritto in un post pubblicato su Instagram.

Poi ha aggiunto: “La regola d’ingaggio era: ‘Tutelare anzitutto gli uscenti’. Ma pur essendo io un deputato uscente, che a Forza Italia ha fatto sempre fare una bella figura, mi sono stati preferiti esordienti anonimi e senza titolo. Ora mi prendo un paio di giorni di riposo e di silenzio. Poi ci rivedremo”. Ora però Andrea Ruggeri appare sereno in compagnia di Simona Branchetti. La loro storia potrebbe prendere il sopravvento. Simona Branchetti ritroverà il sorriso accanto all’ex di Anna?











