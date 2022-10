Simona Branchetti, chi è?/ Il matrimonio con un collega, la tv, poi…

Chi è Simona Branchetti, la passione per un mestiere che l’ha portata prima a Sky e poi a Mediaset

Simona Branchetti è una delle conduttrici di punta di Mediaset, nota ai più per la conduzione del programma di approfondimento Morning News, in onda tutte le mattine su Canale 5. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Innanzitutto che ha quarantacinque anni e che è nata a Meldola, nei dintorni di Forlì e Cesena. Dopo aver concluso gli studi in giurisprudenza, Simona è diventata giornalista professionista, nel 2005, collezionando le prime collaborazioni con la carta stampata.

Quindi l’approdo in tv, prima con programmi d’intrattenimento e poi di approfondimento. Dal 2003 al 2007 ha collaborato con Sky TG24 dove ha preso il timone del tg nella fascia pomeridiana. Dal 2007, quindi lo sbarco a Mediaset, per entrare nello staff giornalistico di Canale 5.

Simona Branchetti, la storia d’amore con il collega di Linea Verde Federico Quaranta

E’ un anno fortunato per la giornalista Simona Branchetti, che nello stesso periodo conosce e si lega all’avvocato Carlo Longari. In precedenza invece aveva avuto una storia d’amore con il collega Linea Verde, il conduttore enogastronomico Federico Quaranta, con il quale si era sposata. La loro relazione, come dicevamo, non ha avuto il lieto fine. Infatti i due si sono lasciati dopo quattro anni vissuti intensamente. Oggi Simona vive una relazione serena e appagante con Carlo Longari, da cui – almeno per il momento – non ha avuto figli.

