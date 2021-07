Simona Branchetti chi è?/ La giornalista di Morning News fidanzata con Carlo Longari

Simona Branchetti si appresta ad esordire su Canale 5 con il nuovo programma mattiniero dell’estate, leggasi Morning News. Si parte fra circa un’ora, alle ore 9:45, rigorosamente in diretta, e la prima puntata si preannuncia decisamente ricca vista la presenza del commissario straordinario per l’emergenza covid, il generale Figliuolo, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Ma scopriamo qualcosa di più su Simona Branchetti, volto comunque già noto della televisione, essendo una delle giornaliste di punta del Tg5. Nata 45 anni fa a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, è giornalista professionista dal 2005, e inizialmente ha lavorato nel settore della carta stampata. L’approdo nel piccolo schermo arriva grazie ad Odeon, quindi Happy Channel e Tmc, per poi lavorare ad Agrinews, al tg StreamNews e a Stream Tv.

Il salto di qualità giunge comunque con Sky Tg24, dove ha condotto per anni il notiziario della fascia pomeridiana, per poi sbarcare nel 2007 al Tg5, dove lavora tutt’ora. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro “Donne è arrivato lo smart working”, mentre oggi, come detto sopra, inizia la sua nuova avventura nel ruolo di conduttrice di un programma tv. Simona Branchetti è stata sposata dal 2008 al 2012 con Federico Quaranta, presentatore di Linea Verde, mentre al momento è legata a Carlo Longari.

SIMONA BRANCHETTI E IL COMPAGNO CARLO LONGARI: ECCO COSA SAPPIAMO

Di quest’ultimo non si sa moltissimo, se non quello che possiamo trovare sul suo curriculum. Avvocato dal 1996, insegna presso l’Università Europea di Roma, ed è anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Il suo campo di interesse è in particolare il Diritto penale dell’Economia con specifico riguardo alla responsabilità amministrativa degli enti.

Classe 1968, quindi, leggermente più giovane rispetto alla sua compagna, ha iniziato a lavorare come professionista nel 1996 dopo essersi laureato nel 1991 presso la prestigiosa università di Roma, La Sapienza, con cui ha collaborato in particolare con la cattedra di diritto penale dei professori Franco Coppi e Fabrizio Ramacci. I due non hanno figli assieme, mentre Carlo Longari, ex di Elisabetta Ferracini (figlia di Mara Venier), è padre di Giulio che oggi ha 17 anni.

