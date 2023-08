Simona Branchetti: chi è, vita privata e ex/ “Morning News? Un’avventura importante” e sogna Ballando

Simona Branchetti, il ritorno a Morning News

Simona Branchetti è tornata al timone di Morning News, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco trasmesso su Canale 5. Un grande successo per la conduttrice e giornalista televisiva che è stata riconfermata al timone del programma di approfondimento giornalistico di Canale 5 che ha rimpiazzato durante l’estate “Mattino 5” di Barbara d’Urso. Un’esperienza che si è trasformata in qualcosa di importante per la conduttrice e giornalista che, dalle pagine di SuperGuida Tv, ha raccontato: “Morning News è partito come un esperimento e si è trasformato poi in un’avventura dai numeri importanti. Se si trasformasse in nuovo progetto ne sarei ben felice”.

Ma chi è Simona Branchetti? Nata a Meldola, città in provincia di Forlì-Cesena, dopo aver conseguito una laurea in Giurisprudenza ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo. Nel 2005 è diventata giornalista professionista per poi approdare in tv con i primi programmi: Odeon TV, Happy Channel e Tmc. Successivamente ha lavorato al programma Focus Agrinews e del tg StreamNews a Stream Tv.

Simona Branchetti, ex marito e vita privata

Simona Branchetti ha poi lavorato alla redazione di Sky TG24 occupandosi della conduzione del telegiornale nella fascia pomeridiana in coppia con Marco Congiu. Non solo, la Branchetti si è anche occupata della rubrica di approfondimento meteorologico Bel tempo si spera. Nel 2007 il passaggio a Mediaset dove viene chiamata per condurre il TG5 su Canale 5. Per quanto concerne la vita privata, la giornalista è stata legata all’avvocato Carlo Longari. Prima di lui, la Branchetti è stata sposata con Federico Quaranta. Un matrimonio durato circa 4 anni, dal 2008 al 2012, e da cui non ci sono stati figli.

Oltre all’impegno di Morning News, la giornalista ha un sogno nel cassetto: partecipare a Ballando con le Stelle. “Ho una passione sfegatata per il ballo e ho un insegnante personale con cui mi diverto da matti. Tra i vari programmi parteciperei a Ballando con le Stelle” – ha rivelato dalle pagine di SuperGuida Tv!











