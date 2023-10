Simona Branchetti: “L’amore? Sono diffidente ma se arriva ben volentieri”/ “Figli? Li ho immaginati ma…”

Branchetti approva Buonamici al GF: le sue parole

Simona Branchetti, conduttrice di Morning News, ha svelato cosa pensa di Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista del Grande Fratello 2023: “Credo che, grazie ai traguardi che ha raggiunto, si possa permettere di fare ciò che la incuriosisce e la diverte, e mi sembra che lo stia facendo ottimamente” ha raccontato ai microfoni di Chi.

Branchetti parla poi del ruolo di conduttore: “E’ impossibile non avere una propria opinione, l’importante credo che il conduttore la esprima senza farla pesare o imporla. Siamo chiamati a raccogliere le opinioni degli altri, ma siamo persone che hanno dei pensieri. Anche nella scelta stessa dei temi, delle notizie, degli ospiti c’è un punto di vista, vale per tutti i talk show” precisa la conduttrice.

Branchetti e l’amore: “Ho un mio equilibrio”

Simona Branchetti è stata sposata due volte, ma entrambe le relazioni non sono finite nel migliore dei modi. A pesare sull’esito delle sue storie anche il lavoro: “Sicuramente vuoi che non abbia avuto degli effetti? Ce l’ha nella vita di tutti. Ma voler dare la colpa al lavoro sarebbe sbagliato” afferma a Chi.

E ancora: “La vita è fatta di scelte, se ho scelto così è perchè mi andava bene. Non sono per i rimpianti.” La conduttrice, riguardo alla maternità, dichiara: “Figli? Li ho immaginati come la sublimazione di un progetto a due che non si è mai realizzato, quindi…“. Ad oggi, Simona Branchetti, però, non rinnega l’amore: “Sono di mio abbastanza diffidente, però allo stesso tempo sono idealista, e conciliare le due cose è complicato. L’amore è una partita difficile, io sono aperta all’amore, se arriva ben volentieri, se non arriva ho il mio equilibrio“. Nel frattempo, Branchetti si dice felice di continuare il suo lavoro con la stessa passione che la spinge ogni giorno.

