Simona Caldarone, chi è la presunta amante di Francesco Mango/ Verità a Pomeriggio 5

Simona Caldarone, chi è la donna che avrebbe una relazione con Francesco Mango

Simona Caldarone, dopo essere uscita allo scoperto nel 2020, nello studio di Pomeriggio 5, è tornata a parlare della presunta relazione che avrebbe con Francesco Mango, l’uomo che ha sposato Viola Valentino dopo diversi anni di relazione. Nel 2020, Simona Calderone, ai microfoni di Barbara D’Urso, spiazzò tutti presentandosi come la “fidanzata di Francesco Mango”. “Da un anno e mezzo sono l’amante del fidanzato di Viola Valentino. Viola ne è a conoscenza. Io la sento spesso per telefono. Viola ci massacra psicologicamente a tutti e due. Francesco non prende una posizione. Non lo lascia andare. Voglio che Francesco dica la verità”, aveva raccontato all’epoca la Calderone.

Simona, dalla biografia del suo profilo Instagram, lavorerebbe come odontoiatra e sarebbe più o meno coetanea di Francesco Mango che, invece, è più giovane di diversi anni della Valentino che oggi, 14 novembre, sarà ospiti con Francesco di Pomeriggio 5.

Simona Caldarone, le parole su Francesco Mango su Instagram

Dopo aver parlato ai microfoni di Pomeriggio 5 subito dopo il matrimonio di Francesco Mango e Viola Valentino, Simona Caldarone ha pubblicato una foto su Instagram puntando il dito contro di lui. “Ma con quale coraggio fai la vittima??! La cattiveria e lo schifo appartengono al tuo comportamento e non al mio! Io ho detto la verità… e questo disturba la tua recita! Non tollero la tua falsità e la tua doppia faccia! Abbi il coraggio di essere autentico come ce l’ho io che ci ho messo la faccia per te!“, ha scritto su Instagram.

“Tu mi hai pugnalata alle spalle! Tu sai cosa abbiamo condiviso e sai cosa ci siamo detti fino all’ ultimo. Ma non ti vergogni di avermi informata del tuo matrimonio solo dieci giorni prima??! Tu hai giocato con la mia vita! Perché tu sei stato la mia vita per tre anni e mezzo! Se eri tanto felice a casa tua… e se eri un uomo tanto impegnato… perché mi hai voluta tanto fortemente nella tua vita??? Tu dovresti solo che chiedermi scusa! Fatti un esame di coscienza! Tu e quelli che ti difendono senza sapere niente di me e di noi! Qui chi cerca la visibilità sei solo tu! Io faccio un altro lavoro e ne sono fiera! Caro Francesco… invece di scrivere sui social, se hai da dirmi qualcosa, dimmelo in faccia!“, ha concluso.

