Simona Caldarone, chi è la presunta amante di Francesco Mango/ “Viola Valentino? Ci sentiamo ogni giorno e…”

Simona Caldarone torna a Pomeriggio 5. La donna, che si dice compagna di Francesco Mango – attuale marito di Viola Valentino – da più di tre anni, torna a parlare di questa relazione dopo le ultime dichiarazioni fatte dalla coppia di novelli sposi. Francesco non ha negato di aver avuto in passato un flirt con Simona ma ha dichiarato che si tratta di una storia ormai chiusa da mesi. La Valentino, dal canto suo, proprio nello studio di Barbara D’Urso ha ammesso di sapere di questa storia tra i due ma di non darle importanza.

“Lui non ama quella donna, a me non frega un cavolo di quello che dice lei perché lui fa con me le stesse cose che faceva con lei se non di più.” ha spiegato Viola Valentino, ammettendo non solo di aver perdonato la cosa a Francesco, ma di non voler dare importanza alla donna in questione. “Che lui abbia preso una sbandata succede, quella è una sbandata, non amore! Se dovessi scoprire che lui ha davvero ancora una storia con lei lo caccerei a calci in c*lo!” ha infatti spiegato la Valentino in studio.

Simona Caldarone, arriva il confronto con Viola Valentino?

Viola Valentino, così come Francesco Mango, fanno dunque intendere che i rapporto con Simona Caldarone sono stati interrotti mesi fa, eppure lei oggi torna a Pomeriggio 5, rivelando di continuare a sentire ogni giorno la cantante. Rivelazioni, dunque, totalmente opposte dalle due donne che potrebbero presto incontrarsi nello studio di Pomeriggio 5 per un faccia a faccia.

