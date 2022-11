Simona Caldarone incastra Francesco Mango: “Mi ha chiamata prima di sposare Viola, ho le prove”/ Alessi punge

Simona Caldarone incastra Francesco Mango a Pomeriggio 5 “Mi ha chiamata anche il giorno delle nozze con Viola Valentino, ho le prove”

Arriva il momento del confronto in diretta a Pomeriggio 5 tra Francesco Mango e Simona Caldarone, la donna con la quale da tre anni e mezzo avrebbe una relazione nonostante la sua storia d’amore con Viola Valentino. Simona, in diretta a Canale 5, smaschera Francesco, rivelando retroscena inediti della loro relazione.

"Francesco Mango violento verbalmente con Viola Valentino"/ Il racconto choc a Pomeriggio 5: "La offende e…"

“Ci siamo visti anche a luglio! – rivela in diretta Simona – Tu stavi in un albergo pagato da Viola però sei venuto a casa da me. Tu vieni sempre da me…” E continua: “Mi ha chiamata il giorno delle sue nozze con Viola Valentino, mi ha chiamato dal cellulare di lei perché il suo lo avevo bloccato e sentivo anche lei in sottofondo. Mi sono stancata e ho attaccato!” Poi ammette: “Questa telefonata ce l’ho salvata sul cellulare, ho le prove!”

SIMONA CALDARONE: "FRANCESCO MANGO? CI SIAMO AMATI"/ "Con Viola Valentino rapporto tossico"

Francesco Mango e Viola Valentino: il retroscena di Roberto Alessi

Francesco Mango però nega tutto o quasi: “Io in una doppia relazione? No! Io chiamarla il giorno delle nozze con Viola? Ma no!” Tuttavia ammette: “Che io abbia sbagliato non lo metto in dubbio, ma molte volte succede nella vita. Non dite però cose che non sono vere, io da questo momento in poi non voglio vederti più Simona!”

Nella diatriba si intromette anche il giornalista Roberto Alessi che ricorda come tutto sia partito da un’intervista che Simona ha lasciato al suo Novella2000 e come Viola Valentino abbia poi chiesto a Pomeriggio 5 di poter replicare. Infastidito, Mango stuzzica Alessi, dicendo di non voler più essere accostato a Simona nella foto che pubblica su Novella 2000 ma riceve la risposta pungente del giornalista. Alessi, infatti, gli ricorda di essere amico della Valentino tanto quanto di lui visto che lo ha sempre supportato ora e in passato per le sue produzioni. Bastano queste parole per far tornare il sorriso a Francesco Mango.

Viola Valentino: "Matrimonio con Francesco Mango? Era tutto perfetto"/ Lui: "Finalmente basta ai pregiudizi!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA