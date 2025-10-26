Chi è Simona Capone, fidanzata di Santo Romano: "Non smetterò mai di lottare, gliel'ho promesso"

Simona Capone è nota a tutti coloro che seguono la cronaca, visto che la ragazza era fidanzata con Santo Romano. I due hanno vissuto una relazione importante, almeno fino al momento in cui il ragazzo è stato strappato alla vita.

Santo Romano è stato ucciso lo scorso novembre con un colpo di pistola dritto al petto nel tentativo di placare una rissa, l’ennesimo innocente che ha perso la vita solo perché stava tentando di fare giustizia, da quel momento in poi è iniziata anche la grande sofferenza della famiglia del ragazzo e anche della fidanzata Simona Capone, che ha iniziato a battersi per la giustizia e ha deciso anche di dare vita a un podcast, divenendo un punto di riferimento per tutte quelle persone che hanno sofferto.

A riguardo la ragazza ha confessato, ribadendo la sua volontà di fare giustizia: “Sono diventata un punto di riferimento per tante persone che, come me, hanno sofferto. All’interno del mio podcast, continuerò a farlo, continuerò a portare avanti tematiche, come le difficoltà, come la giustizia e come l’ascolto per i giovani e non solo”.

Simona Capone e il libro per Santo Romano

Da quando nella sua vita Simona Capone si è ritrovata a fare i conti con il vuoto lasciato dalla prematura scomparsa di Santo Romano, la donna si è battuta per la giustizia e oltre al podcast ha firmato anche un libro sulla storia di cronaca del ragazzo. Nel libro “Santo Romano, la notte in cui Napoli rimase in silenzio”, la ragazza ha ribadito la sua promessa al compianto compagno, al quale ha promesso di battersi per fare giustizia senza mai arrendersi.

“Ti ho promesso, Santo, che non avrei smesso di lottare, che avrei combattuto con tutte le mie forze per onorare la tua memoria” si legge nella prefazione del libro disponibile per la vendita sia nelle librerie che negli estore digitali.

