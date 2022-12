Simona, Carlotta Miti, Maria Soledad Temporini ex Rudy Zerbi/ “Ora amici dopo che…”

SIMONA, CARLOTTA MITI E MARIA SOLEDAD TEMPORINI: LE EX DI RUDY ZERBI

Simona, Carlotta Miti e Maria Soledad Temporini, chi sono tutte le ex mogli e compagne di Rudy Zerbi? Questo pomeriggio, nel secondo degli appuntamenti del weekend con “Verissimo”, il professore di canto della scuola di “Amici 22” nonché apprezzato conduttore televisivo e radiofonico sarà nuovamente ospite negli studi di “Verissimo” per raccontarsi con la padrona di casa e aprire una finestra pure sul suo privato. Ed è probabile che con il ritorno di Zerbi sotto i riflettori del rotocalco condotto da Silvia Toffanin si parlerà pure della sua vita sentimentale, ricordando che solo l’anno scorso era terminata la relazione tra il 53enne produttore discografico e la sua ultima fidanzata.

Luca, Tommaso, Edoardo e Leo: figli Rudy Zerbi/ Chi sono: "Più bel regalo della vita"

Rudy Zerbi, come raccontiamo in un altro articolo quest’oggi, è padre felice di ben quattro figli, tutti maschi: il diretto interessato infatti ha dato vita a una vera e propria famiglia allargata diventando padre nel corso di tre diverse relazioni sentimentali. Dal matrimonio con Simona, sua prima moglie, il conduttore televisivo originario di Lodi aveva avuto i suoi primi due figli, Tommaso e Luca, oggi più grandicelli. In seguito alla fine di quella storia, Zerbi aveva avuto una lunga relazione con Carlotta Miti, la donna che l’aveva reso padre per la terza volta con la nascita di Edoardo. Infine, in anni più recenti, il buon Rudy era stato fidanzato con Maria Soledad Temporini, una donna di cui non sappiamo molto ma che nel 2015 aveva dato alla luce (in circostanze drammatiche a causa di un parto prematuro ma per fortuna col lieto fine) Leo, il piccolo di Casa Zerbi.

Davide Mengacci, Roberto Zerbi, Giorgio Ciana: 'padri' Rudy Zerbi/ "Per me papà è..."

RUDY ZERBI, “TANTI ANNI INSIEME E ORA AMICI PER LA PELLE”: ECCO DI CHI PARLA

Nonostante la popolarità e la sua costante presenza in diversi programmi delle reti Mediaset, anche semplicemente nelle vesti di opinionista, Rudy Zerbi è da sempre molto riservato sulla sua vita privata tanto è vero che i pochi momenti di intimità che condivide, e anche questi molto raramente, sono quelli assieme a tutta la sua piccola ciurma al completo: infatti, più abbottonato sulla propria sfera sentimentale, il 53enne ha postato in qualche occasioni delle foto assieme a tutti e quattro i figli, descrivendo questa sua famiglia allargata come la sua vera felicità e sicuramente il vero punto fermo nel corso di questi anni. E quale è il rapporto invece di Rudy Zerbi con le sue ex?

Amici 22, Zerbi: provvedimento per Aaron, Tommy e Piccolo G/ Eliminati?

Pare che con Simona, la prima moglie, nonostante il matrimonio sia terminato da anni, sia rimasto un legame improntato alla stima e all’amicizia, come spesso accade anche per il bene dei propri figli: “A pranzo con la Simo, mamma di Tommy e Luca: tanti anni insieme e ora amici per la pelle e genitori fieri di due ragazzi meravigliosi” aveva scritto una volta sui suoi canali social. Per quanto riguarda Carlotta Miti (già madre di Alice, concepita in una precedente relazione), di lei sappiamo qualcosa in più perché l’attrice, oltre ad avergli dato Edoardo ed essere stati assieme alcuni anni, è figlia d’arte dato che è nata dalla relazione del regista Ruggero Miti e Nadia Morandi, sorella del più noto Gianni. Infine, ecco Maria Soledad Temporini, entrata nella vita di Rudy nel 2012, un architetto di origini argentine da cui si è però separato l’anno scorso: la nascita di Edoardo, avvenuta prematura nel 2015, aveva messo seriamente a rischio la vita di mamma e figlio prima che tutto si risolvesse per il meglio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA