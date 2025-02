Simona Cavallari, chi è e carriera dell’attrice tra cinema e tv

Nuovo appuntamento con La volta buona oggi pomeriggio, lunedì 3 febbraio 2025: tra gli ospiti di Caterina Balivo nel salotto di Rai 1 troviamo anche Simona Cavallari. Nata a Roma nel 1971, l’attrice si è ritagliata il suo spazio tra cinema e televisione diventando presto uno dei volti affermati del piccolo e grande schermo. Il debutto cinematografico è avvenuto nel 1985, quando è stata diretta da Damiano Damiani nel ruolo da protagonista in Pizza Connection. Nel 1994, a seguire, ha recitato ne Il sogno della farfalla di Marco Bellocchio, mentre nel 1999 è stata diretta da Salvatore Maira in Amor nello specchio.

Pablo, Santiago e Levon: chi sono i figli di Simona Cavallari/ "Mi sentivo in colpa perché..."

In televisione Simona Cavallari ha ottenuto grande successo nel 1989 nella serie La piovra 4; negli ultimi anni ha intensificato la sua presenza sul piccolo schermo recitando in Squadra antimafia – Palermo oggi e Le mani dentro la città, sino alle più recenti Storia di una famiglia perbene e Viola come il mare. Molto attiva anche a teatro, l’attrice è attualmente impegnata in scena con lo spettacolo Dialogo di una prostituta con un suo cliente di Dacia Maraini, diretto da Guglielmo Ferro.

Simona Cavallari ha un compagno?/ Vita privata dell'attrice: "Sono single e felice, il lavoro mi aiuta a..."

Malattia Simona Cavallari, il racconto della depressione: “Dopo due parti…“

Simona Cavallari nel corso della sua vita ha anche dovuto affrontare lo spettro della depressione, una malattia che l’ha resa vulnerabile ma dalla quale è riuscita a salvarsi. In una vecchia intervista rilasciata a Diva e Donna, l’attrice aveva parlato di quel delicato periodo successivo alla nascita dei primi due figli, nel 2002 e nel 2003, dall’amore per l’ex compagno Daniele Silvestri: “A poco più di trent’anni mi sono ritrovata con due figli nati uno dietro l’altro e stavo pure male. Ho sofferto di depressione dopo due parti cesarei consecutivi e dopo alcune complicazioni che mi hanno costretta a una successiva operazione. Un periodo difficile e intanto fra me e Daniele mancava il dialogo. Molte volte mi sono sentita lasciata sola“.

Simona Cavallari, chi è l'ex fidanzata di Daniele Silvestri? "Sono stata in analisi"/ "Oggi penso ai figli"

In una più recente intervista a Verissimo, nel 2021, aveva poi aggiunto ulteriori dettagli: “La tristezza è arrivata quando io e Daniele ci siamo lasciati. In quel momento si è infranto il sogno di costruire una famiglia […] Non volevo più vivere, perché non sognavo più e se non hai sogni appassisci, stavo appassendo”.