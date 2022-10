Simona Cavallari, chi sono i figli Pablo, Santiago e Levon?/ La famiglia allargata

Verissimo ospita Simona Cavallari: l’intervista a tutto tondo della mamma vip di 3 figli e attrice in Viola come il mare

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento di Verissimo con la puntata pomeridiana datata 22 ottobre 2022, che – tra gli altri ospiti in studio- vede raccontarsi a tutto tondo, Simona Cavallari. L’interprete, attrice della fiction all’attivo su Canale 5 –Viola come il mare– che la vede protagonista con Francesca Chillemi e Can Yaman, si apre alle domande di Silvia Toffanin, da donna in carriera e mamma tris, dal cuore impegnato con Giovannino Glorio. Lui, un imprenditore originario di Roma, é balzato agli onori del gossip made in Italy nel 2019, proprio quando i due si sono legati sentimentalmente, rendendo pubblico il loro amore. L’ospite a Verissimo, con alle spalle il naufragio di due storie d’amore , ufficializzava a mezzo social la nuova lovestory con l’imprenditore con un post romantico dalle parole al miele così destinate a Giovannino Glorio: “E pensare che ci siamo sempre sfiorati senza incontrarci per una vita. Pensare che avremmo potuto non trovarci mai e non scoprire quanto tutto diventa facile e meraviglioso, nonostante tutto, quando si ama davvero”. E non tutti sanno che, proprio come l’attrice di Viola come il mare Simona Cavallari, anche Giovannino Glorio ha dei figli nati da una relazione precedente alla loro nuova lovestory. Nel dettaglio il capitolino ha tre figli nati da una sua precedente unione. Lo stesso vale per Simona Cavallari, la quale é madre di tre figli maschi nati dalle sue precedenti unioni con Daniele Silvestri (Pablo e Santiago) e Roberto Libertini (Levon Axel).

DANIELE SILVESTRI E ROBERTO LIBERTINI, EX SIMONA CAVALLARI/ "Periodo buio per me"

Simona Cavallari debuttava in qualità di attrice da adolescente

La famiglia dell’attrice 51enne di punta in casa Mediaset e ospite a Verissimo può quindi dirsi ufficiosamente allargata, anche se con l’imprenditore i due compagni di vita scelgono di tenersi a distanza dal gossip, tenendo tra l’altro un low profile via social, circa il loro privato.

Verissimo anticipazioni e ospiti 30 ottobre/ Raffaella Fico, Nancy Brilli, Ronn Moss, Simona Cavallari

Al di là della sua vita privata e l’amore, l’intervistata a Verissimo, Simona Cavallari, può dirsi uno dei volti più amati della fiction italiana. Nata a Roma nel 1971, debutta a soli sette anni in una pubblicità. A 11 anni recita nel suo primo film, Colomba, regia di Giacomo Battiato. Comincia così la sua carriera che la porta a recitare in tantissimi film e serie tv di successo da Il sogno della farfalla, regia di Marco Bellocchio, a Squadra antimafia – Palermo oggi. Allo stato attuale è in tv come volto di punta tra i protagonisti di Viola come il Mare, dove interpreta il ruolo di Claudia Foresi.

Pablo Alberto, Santiago e Levon Axel, figli Simona Cavallari/ "Orgogliosa di loro"

E, tra un impegno e l’altro, ha saputo coniugare il lavoro con l’amore, diventando mamma di Pablo Alberto e Santiago Ramon, nati nel 2002 e nel 2003 dalla relazione con Daniele Silvestri. Ed è mamma anche di Levon Axel, avuto nel 2011 dal compagno Roberto Libertini, da cui si è separata nel 2013.











© RIPRODUZIONE RISERVATA