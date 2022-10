Simona Cavallari e la depressione/ “Avevo tutto ma non stavo bene”

Simona Cavallari: “Molte volte mi sono sentita lasciata sola”

Simona Cavallari ha sofferto di depressione. Tutto è iniziato dopo la fine della storia d’amore con Daniele Silvestri, padre dei suoi primi due figli. “Fu Daniele a lasciarmi. Io credevo nel nostro amore. Io sono quella che ha combattuto di piu’, quella che ci credeva nel nostro amore e che e’ rimasta piu’ ferita. Ma anch’io ho sbagliato nel prendere sotto gamba le difficolta’ invece di affrontarle” – ha confessato l’attrice che si è separata dal compagno dopo 11 anni d’amore e due figli. L’attrice, famosissima per la serie di successo “Squadra Antimafia Palermo” è rimasta molto delusa dal comportamento dell’ex compagno.

“A poco piu’ di trent’anni mi sono ritrovata con due figli nati uno dietro l’altro e stavo pure male. Ho sofferto di depressione dopo due parti cesarei consecutivi e dopo alcune complicazioni che mi hanno costretta a una successiva operazione. Un periodo difficile e intanto fra me e Daniele mancava il dialogo. Molte volte mi sono sentita lasciata sola” – ha raccontato che, dopo aver superato un periodo molto difficile della sua vita, ha incontrato una nuova persona. “C’e’ stata una persona che sembrava quella giusta ma io non ero pronta a una nuova storia, dolorante com’ero. Oggi forse potrei farcela” – ha detto.

Simona Cavallari e la depressione: “non lavoravo più”

La fine di una storia d’amore può davvero fare male. Lo sa bene Simona Cavallari, attrice di successo, che dopo 11 anni d’amore con Daniele Silvestri e due figli è caduta nel baratro della depressione. “Non lavoravo, poi sono venuti i problemi con Daniele. E’ stato un periodo difficile. Era un oscuro senso di colpa. Avevo tutto ma non stavo bene, mi sono ritrovata da sola, anche Daniele non riusciva a capirmi” – ha detto l’attrice. Non solo, la Cavallari ha proseguito raccontando: “siamo stati malissimo io e Daniele, anche se fu lui a decidere la separazione. Adesso, dopo tanti anni, mi ha chiesto scusa. Di non aver capito i miei problemi di allora dopo i due parti, lo scombussolamento della gravidanza, l’allattamento. Ci ho messo tanto a riprendermi”.

Dopo la fine dell’amore con Daniele Silvestri, la Cavallari ha dovuto affrontare una serie di cose: “non ci separa solo dal proprio uomo ma da tutto, le amicizie comuni, i familiari. Mi sembra di raccontare un’altra persona… un’estranea. Come capita spesso a chi si sente perduto e non trova appigli, quella persona ha pensato anche di farla finita”. Un pensiero che non ha mai concretizzato, visto che a “salvarla” c’erano i suoi figli: “mi sono aggrappata alla bellezza dei miei figli, ai loro sorrisi, al posto in cui vivo. Mi ha dato pace la meditazione buddista. E poi lo psicologo, il tempo che passava, il nuovo compagno Roberto, un maestro d’armi che sul set mi ha insegnato a sparare e guidare la moto. Oggi sono felice e non tornerei mai indietro, da Daniele. Sono successe troppe cose nel tempo che ci hanno allontanato”.











