Simona Cavallari, chi sono gli ex compagni e vita privata dell’attrice

Ospite oggi pomeriggio a La volta buona, nella nuova puntata in onda con Caterina Balivo su Rai 1, Simona Cavallari si racconterà tra carriera e vita privata. Proprio quest’ultima, dunque la sfera sentimentale e amorosa dell’attrice, è stata spesso oggetto di interesse e di attenzioni da parte del mondo del gossip, a fronte anche di una celebre e chiacchieratissima relazione del suo passato. Dal 1998 ha infatti avuto una storia d’amore con Daniele Silvestri, dal quale ha avuto i primi due figli, Pablo e Santiago, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2003.

Simona Cavallari, chi è l'ex fidanzata di Daniele Silvestri? "Sono stata in analisi"/ "Oggi penso ai figli"

Nel giro di due anni Simona Cavallari è diventata mamma-bis, tuttavia la relazione con il cantautore non è durata e si è improvvisamente interrotta nel 2009. Successivamente l’attrice si è legata a Roberto Libertini, suo secondo ex compagno, da cui ha avuto il terzo figlio Levon, per poi anche in questo caso separarsi nel 2013. L’ultimo fidanzato dell’attrice è stato invece Giovannino Glorio, estraneo al mondo dello spettacolo: fu lei a parlarne per la prima volta in forma pubblica a Verissimo, in un’intervista del 2022.

Simona Cavallari e la malattia, la depressione: "Non volevo più vivere"/ "La tristezza è arrivata quando..."

Simona Cavallari ha un compagno? “Sono single e felice, il lavoro mi aiuta…“

Tuttavia anche la relazione con Giovannino Glorio è presto naufragata. Oggi Simona Cavallari non ha alcun compagno al suo fianco e, in merito alla sua ultima separazione, sempre a Verissimo lo scorso ottobre aveva rivelato: “Adesso sono single e felice. È successo durante la lavorazione di Storie di una famiglia perbene 2: per fortuna avevo un sacco di scene drammatiche, quindi mi sono sfogata. Per me il lavoro è sempre catartico e mi aiuta a superare questi momenti“.

L’attrice è dunque felicemente single e non ha assoluta fretta di trovare l’amore, come ribadito in una recente intervista a Vanity Fair: “Non ho per niente fretta, anche perché nella mia vita ho amato molto. Stare un po’ da sola non può che farmi bene. Poi, naturalmente, se arriva arriva“.