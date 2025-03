Simona Cavallari ha un fidanzato? La splendida attrice romana, che in passato ha sofferto e non poco per amore, ha raccontato a Verissimo di essere tornata single da qualche tempo ma di credere ancora fortemente nel concetto d’amore, tanto che spera di trovare una persona che riesca ad amarla come lei vorrebbe e meriterebbe. “Non mi arrendo, sono qua e aspetto un uomo che mi ami davvero” ha spiegato l’attrice classe 1971, che dopo aver cominciato da giovanissima la carriera nel mondo del cinema, ha ottenuto grandi soddisfazioni. Nonostante in amore non sempre è stata fortunata, Simona Cavallari può dirsi ugualmente baciata dalla Dea bendata per la splendida famiglia che ha.

Chi è Gwendal, fratello di Ema Stokholma/ "Siamo l’unica famiglia che abbiamo": l'infanzia difficile e...

L’attrice ha raccontato che il suo grande amore sono proprio i suoi figli: “Santiago e Pablo hanno 21 e 22 anni, stanno con me, facciamo tanti viaggi insieme… Mi raccontano tutto, siamo davvero molto stretti”. In passato Simona è stata fidanzata con Daniele Silvestri: dal loro rapporto è nato il primogenito Pablo Alberto, nel 2002, e l’anno successivo il secondogenito Santiago Ramon. Nel 2011, invece, è venuto al mondo Levon Axel dalla storia con Roberto Libertini, poi terminata. Al momento, dunque, Simona Cavallari non ha un fidanzato, ma c’è spazio per l’amore nella sua vita: lei ancora ci crede e spera che possa arrivare e riportare il sereno nel suo mondo, anche se ci sono già i suoi tre splendidi figli a colorarle ogni giorno la vita.

Simona Cavallari, la malattia: ha sofferto di depressione/ "Non avevo più voglia di vivere"

Simona Cavallari ha un fidanzato? L’ultimo compagno è stato Giovannino Glorio

Come abbiamo già sottolineato, Simona Cavallari non ha un fidanzato. L’ultimo amore è stato Giovannino Glorio ma la storia è presto terminata, con buona pace da parte di entrambi. Ad aiutarla è stato il lavoro: era impegnata sul set di “Storie di una famiglia perbene 2” quando il rapporto si è affievolito, portando i due a separarsi. Per questa ragione lei si è buttata a capofitto sul lavoro e sulla famiglia. Oggi l’attrice è single ma in attesa di un nuovo amore.