Simona Cavallari, nata a Roma nel 1971, è nata in una famiglia umile: i genitori gestivano un bar. A soli 7 anni, dunque da giovanissima, Simona ha esordito nel mondo della pubblicità, più precisamente in quella della Fiat 127. A 11 anni, invece, ha esordito nel suo primo film, “Colomba”, diretto da Giacomo Battiato. La bambina era stata notata in una sfilata e proposta per il mondo del cinema. E in effetti per il suo debutto sul grande schermo non si è dovuto aspettare tanto: nel 1985 ha recitato in “Pizza Connection” di Damiano Damiani, con un ruolo da protagonista. A seguire ha ricoperto alcuni ruoli per arrivare poi da giovanissima a prendere parte al Festival di Cannes con il film “Il sogno della farfalla”, diretto da Marco Bellocchio.

Chi è Gwendal, fratello di Ema Stokholma/ "Siamo l’unica famiglia che abbiamo": l'infanzia difficile e...

La splendida attrice, dunque, ha cominciato fin da bambina la sua carriera nel mondo del cinema ma non è stato sempre tutto rose e fiori. Ha dovuto fare i conti, più grande, con una brutta depressione, cominciata dopo la fine di un’importante storia d’amore. Quando il suo sogno di formare una famiglia con il suo ex fidanzato si è spezzato, è entrata nella sua vita la depressione, che le ha spento la voglia di vivere e l’ha trascinata in un tunnel che sembrava senza fine.

Simona Cavallari ha un fidanzato? "Single ma felice"/ "Aspetto un uomo che mi ami davvero"

Simona Cavallari, la malattia: “Non volevo vivere”

Simona Cavallari ha dovuto fare i conti con la depressione dopo la fine della storia d’amore con un suo ex piuttosto importante, Daniele. “Non volevo più vivere, perché non sognavo più e se non hai sogni appassisci, stavo appassendo” ha raccontato l’attrice romana. Fortunatamente con il tempo Simona è riuscita ad uscire fuori da quel tunnel e a rivedere il sole, pur portando sempre dentro sé quel periodo complesso e facendone un grande esempio per il futuro, per tornare a vivere con il sorriso.