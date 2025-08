Simona Cinà, 20enne di Palermo, è morto la scorsa notte mentre si trovava in una villa privata per una festa: cosa è successo?

E’ giallo attorno alla morte di Simona Cinà, una giovane ragazza che è stata trovata senza vita nelle scorse ore in provincia di Palermo. La giovane, come riferisce TgCom24.it, aveva solo 20 anni, ed è stata trovata morta in una villa in quel di Bagheria, dove si trovava per una festa privata. Secondo quanto è emerso la ragazza sarebbe finita in acqua e non sarebbe più emersa, ma il suo decesso resta ad oggi poco chiaro.

A chiamare i soccorsi sarebbero stati altri ragazzi presenti alla festa, che una volta vedendo la giovane Simona Cinà senza vita, avrebbero appunto chiamato gli uomini del 118: quando però il personale sanitario si è recato presso la villa in questione, non ha potuto fare altro che dichiararne la morte sul posto. Le forze dell’ordine hanno aperto una indagine e la villa dove è stato rinvenuto il cadavere è stata sequestrata. Nel contempo è stata disposta l’autopsia nei confronti della giovane, per cercare di meglio comprendere come sia morta. Al sentire queste prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi di un malore anche perchè Simona Cinà sapeva nuotare, essendo una sportiva a tutto tondo.

SIMONA CINA’, LE IMMAGINI DELLO SPORT E DELLA PALLAVOLO

Sul suo profilo Instagram, oltre a moltissime foto della pallavolo, compare la stessa mentre fa surf, di conseguenza era una ragazza che amava l’acqua. Curioso come sulle sue Stories vi siano anche gli ultimi istanti della sua vita, visto che i video caricati risalgono a meno di 24 ore fa: lei che tocca la sabbia in un campo da beach volley poi la stessa mentre è dal benzinaio insieme a degli amici, e infine un filmato in cui si vede un ragazzo, mentre probabilmente si trova già presso la villa dove troverà la morte.

Gli inquirenti avrebbero già sentito per tutta la notte passata i ragazzi presenti al party, ma al momento non è chiaro se per caso vi sia già qualche sospettata o vi è qualche ipotesi. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.

