L'ex fidanzato di Simona Cinà esclude che avesse amicizie sbagliate e ribadisce che lo stile di vita era sano: la morte della pallavolista resta un giallo

C’è un pensiero che si rincorre nella mente di Francesca Evola, amica di Simona Cinà, la ventenne pallavolista trovata morta in piscina durante una festa di laurea a Bagheria. Quel pensiero si trasforma in rabbia, perché la donna si chiede se avrebbe potuto fare qualcosa, se fosse rimasta di più a quella festa. Ma c’è anche rabbia per le indiscrezioni che circolano e che la spingono a chiedere rispetto per l’amica.

Vladimiro Zagrebelsky è morto: ha avuto un malore/ Chi era: ex giudice della CEDU, fratello di Gustavo

«Se fossi rimasta un po’ di più? E se avessi notato qualcosa?». Ma sono domande a cui non può dare risposta. Quelle che invece deve dare la Procura di Termini Imerese alla famiglia riguardano la verità sull’accaduto.

I familiari sono stati ascoltati per oltre tre ore; ora si attendono indicazioni dall’autopsia e dagli esami tossicologici. Altri test sono stati effettuati nelle scorse ore. Ad esempio, un’eventuale presenza di acqua nei polmoni potrebbe essere una prova di annegamento, mentre gli esami radiologici potrebbero rilevare eventuali fratture.

Ponte sullo Stretto, Cipess approva progetto: al via i cantieri/ Salvini: “metropolitana tra Messina e Reggio

SIMONA CINÀ, I FAMILIARI SENTITI DAI PM

Nell’incontro con i parenti si sarebbe discusso anche delle condizioni di salute di Simona Cinà, per capire se avesse avuto problemi in passato.

«Volevamo soltanto dire che l’incontro di oggi è stato utile, e volevamo ringraziare i Carabinieri e la Procura per l’incontro e per quello che ci siamo detti. Speriamo di avere delle risposte dall’autopsia, che sarà presto, e principalmente stiamo ad attendere», ha dichiarato il fratello Gabriele Cinà.

La famiglia, comunque, l’ha descritta come una ragazza sportiva, attenta al suo corpo: infatti, si era sottoposta a tutti i controlli richiesti per i certificati medici necessari alla sua attività agonistica, beveva con moderazione e non consumava stupefacenti.

Telemarketing: dal 19 agosto 2025 via al filtro Agcom/ Cos'è e come funziona il blocco anti-spoofing

L’EX FIDANZATO DI SIMONA CINÀ

Lo ha ribadito anche l’ex fidanzato, Francesco Tilotta, che era diventato suo amico. Al Corriere della Sera ha confermato che non avrebbe mai fatto uso di droghe e che non eccedeva con l’alcol: «Non si ubriacava». L’ha infatti definita una «salutista ortodossa», rigorosa anche perché «lo sport era la sua vita».

Ad esempio, ricorda che era molto attenta alla dieta e si arrabbiava con lui quando fumava una sigaretta.

«Brava ragazza mi pare riduttivo».

La vita di Simona Cinà era divisa tra studio, lavoro e allenamenti; dunque, esclude anche che possa essere stata avvicinata da soggetti sbagliati. «Aveva amicizie sane, perché lei era una persona sana».