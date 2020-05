Simona Di Felice, sfilata intimo Ciao Darwin 8/ La modella super tifosa del Milan

Pubblicità

Simona Di Felice ha indossato i panni rossoneri in occasione della sfida Juve contro tutti di Ciao Darwin 8. Il programma andrà in onda in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 2 maggio 2020, e sarà possibile rivedere la modella durante il defilè e la lotta contro la rivale bianconera. Originaria di Vacri, Simona ha sfoggiato un intimo con i colori della sua squadra, procedendo in passerella con passo deciso. Di sicuro merito dell’esperienza maturata in precedenza nel concorso di bellezza Miss Italia, edizione 2017, quando è riuscita a raggiungere le finali regionali. Clicca qui per rivedere il video di Simona Di Felice. Seducente e formosa, per qualcuno assomiglia in qualche dettaglio a Pamela Anderson. Merito forse della chioma biondissima e di quello sguardo ammiccante che ha messo in mostra in uno degli ultimi post su Instagram. “Volevo farmi una foto carina ma avevo il sole in faccia”, ha scritto in occasione di Pasqua, “vabbè, comunque… ‘A te e famiglia’ a tutti”.

Simona Di Felice, la passione per il calcio

La passione di Simona Di Felice per il calcio nasce grazie a suo padre, un super tifoso del Milan. “Mi ha portata allo stadio da piccolissima”, ha svelato a Magic Fanta qualche tempo fa, “poi, crescendo, ho iniziato a seguire anche il Pescara e il calcio locale, anche di categorie minori. Il calcio è bello sempre, in tutte le categorie”. Ovviamente questo tipo di interesse le ha permesso di entrare in contatto con il mondo degli amici e persino di qualche fidanzato. Simona si è sempre divertita a seguire le discussioni a tema calcistico, mentre per il suo futuro spera ancora di poter far parte del mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni ha fatto diverse esperienze nelle tv locali e un giorno si augura di poter lavorare persino in un programma sportivo. Ha scelto però una carriera nel mondo della moda, un’altra delle sue tre passioni, unita ai viaggi. Anche in questo caso tutto ha origine negli anni dell’infanzia, durante i quali Simona sognava di fare la modella. Ha iniziato a lavorare nel settore a solo 11 anni e pensa che vivere in Abruzzo l’abbia in qualche modo limitata, anche se poi è riuscita a coronare il suo sogno di lavorare con un noto brand di intimo. E ne ha persino un altro: “Cercare di seguire il mito americano di Victoria’s Secret e della mia musa Adriana Lima, sogni di una semplice ragazza di paese“.



