Simona e Gennaro, Matrimonio a prima vista Italia 7/ Episodi surreali e malumori…

Simona e Gennaro, Matrimonio a prima vista Italia 7: una coppia in difficoltà

Tra i protagonisti di questa nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia 7 ci sono sicuramente Simona e Gennaro. Una coppia tutta da scoprire, che non annoierà di certo il pubblico di Real Time. Qualcuno ha definito Gennaro e Simona la coppia dei bronci e dei malumori continui, questo perché evidentemente tra i due non è scoccata la scintilla durante le registrazioni. Di sicuro però le sorprese sono dietro l’angolo e le prime puntate di Matrimonio a Prima vista Italia 7 ci offriranno spunti interessanti, con marito e moglie alle prese con la loro “nuova vita”.

Simona Viola, trentenne di Viareggio, ama la sport e la discoteca. Nel video di presentazione spiega e rimarca il suo desiderio di libertà e autonomia. Nella vita ha tutto quello che vuole, almeno così dice, quindi l’amore dev’essere un plus, un vero valore aggiunto della sua vita. Eppure nel corso della sua esperienza su Real Time faticherà non poco a lasciarsi andare, bloccata probabilmente dalle sue insicurezze personali. La psicologa Nada cercherà di supportarla, spronandola a superare i suoi limiti.

Simona e Gennaro, Matrimonio a prima vista Italia 7: le distanze forse incolmabili tra moglie e marito

Dall’altra parte troviamo invece il buon Gennaro Vergara, trentaquattrenne di Reggio Emilia. Un uomo che lavora nella ristorazione ma che sogna di fare il fotografo. Anche lui ama praticare sport, esattamente come la sua consorte Simona. Le anticipazioni di Matrimonio a Prima vista Italia 7 rivelano che Gennaro sarà molto paziente nei suoi confronti, ma non mancheranno discussioni molto accese, così come episodi surreali. Simona arriverà ad un punto in cui, probabilmente, dovrà ammettere le sue colpe e le sue responsabilità. Gennaro, invece, dovrà comprendere se al di fuori del contesto televisivo di Matrimonio a Prima Vista Italia 7 ci potrà essere spazio per conoscere meglio la ragazza. Se sarà lieto fine o divorzio non è dato saperlo, di certo le premesse di questa coppia non sembrano particolarmente favorevoli.

