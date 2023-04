SIMONA E GENNARO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA/ “Abbiamo fatto dei grandi passi”

È finito per Simona e Gennaro il gioco proposto dagli esperti di Matrimonio a prima vista per cercare di farli aprire ed avvicinare, che ha visto i due prendere a turno il comando della relazione e del’andamento di due giornate. La diretta, però, inizia male con lui che propone uno shooting fotografico, nel totale imbarazzo di Simona. “Lui non lo vedo in difficoltà”, racconta lei, “ho provato a farlo sentire a suo agio e mi sembra di esserci riuscita. Direi che abbiamo fatto dei grandi passi”. simona

Simona e Gennaro di Matrimonio a prima vista: situazione intricata e difficilmente risolvibile?

Sembra che Simona e Gennaro abbiano davvero pochissime chances di trovare un punto di incontro a Matrimonio a Prima Vista. Per la coppia la situazione è peggiorata puntata dopo puntata, con un’intesa che appare sempre più lontana e improbabile. La luna di miele, come abbiamo raccontato precedentemente, non è andata secondo le aspettative. Il più deluso, sicuramente, è stato Gennaro, anche solo per il fatto di non riuscire ancora a trovare la chiave giusta per avvicinarsi alla sua sposa.

Anche lei non ha mostrato grande entusiasmo per l’abbinamento degli esperti e puntata dopo puntata sembra sempre più orientata ad attendere la fine del programma per riprendere in mano la sua vita. Nel corso dell’esperienza televisiva, l’esperto Favaretto ha tentato di aiutare la coppia, ma soprattutto Gennaro, per capire se ci fosse margini per un avvicinamento. Dopo tanti tentativi a vuoto, l’ultima trovata è il gioco “Vivi un giorno da re e da regina”. Vediamo che è successo… .

Simona e Gennaro di Matrimonio a prima vista: lui torna di nuovo alla carica, ma lei lo gela e…

Il gioco proposto dall’esperto consiste nel trascorrere 24 ore da re e da regina. Entrambi i concorrenti devono obbedire senza pregiudizi alla volontà dell’altro. “Mi fa un po’ paura ma accetto“, la risposta pronta di Simona, intrigata dall’idea di non annoiarsi e fare qualcosa di nuovo all’interno di Matrimonio a Prima Vista. La situazione però prende una piega sbagliata quando dopo poche ore, Gennaro torna di nuovo alla carica sulla loro situazione sentimentale, non comprendendo di essere già stato etichettato come un possibile nuovo amico. Di sicuro non come marito o come papabile compagno, dato che Simona lo ha gelato con una frase inequivocabile. “Ma tu speri ancora in un’evoluzione nostra?”, la stoccata della ragazza.

