SIMONA E GENNARO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2023/ È addio, ma resta l’amicizia

Simona e Gennaro si separano, ma resta un bellissimo rapporto

A Matrimonio a prima vista Italia 2023 per Simona e Gennaro è in arrivo il fatidico momento: l’incontro con gli esperti e, a seguire, la decisione finale sul loro futuro. Gennaro ammette di avere avuto paure, insicurezze e i timori di perdere la sua dolce metà, frutto di alcuni demoni provenienti del passato: è però riuscito a migliorare determinati aspetti del suo carattere. Simona, invece, è parsa piuttosto titubante e ammette: “Non ho vissuto tantissimo a livello emotivo, è rimasto tutto mare calmo, e io sono più per la tempesta“.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2023, ULTIMA PUNTATA/ Diretta: addio Mattia-Giulia

Dal suo percorso con Gennaro si sarebbe aspettata di più, ma alla fine la coppia ha conservato un bellissimo rapporto e hanno imparato tanto l’uno dall’altra. Al momento della decisione, la coppia decide di separarsi ma di rimanere comunque in contatto e mantenere il rapporto (Agg. Ruben Scalambra).

Simona e Gennaro, Matrimonio a Prima Vista Italia 2023: più ombre che luci, siamo ai saluti?

Anche per Simona e Gennaro è arrivato il momento di capire se e quale futuro ci sarà dopo Matrimonio a Prima Vista Italia 2023. Queste settimane ci hanno suggerito che per la coppia difficilmente ci sarà un “dopo”, ma nulla si può escludere a priori, perché anche in questo programma le sorprese sono dietro l’angolo. Nella puntata in onda la settimana scorsa, però, sono emerse soprattutto le debolezze e i tanti punti d’ombra che hanno caratterizzato il rapporto tra Gennaro e Simona. Lei, ora come ora, sembra non veder l’ora di chiudere quest’esperienza televisiva, anche se in alcuni momenti è riuscita a lasciarsi andare, concedendosi qualche sprazzo di leggerezza e divertimento.

MATTIA E GIULIA, MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2023/ La coppia si separa

Lui, sempre speranzoso e ottimista, ha cercato di recuperare punti dopo un impatto balbettante e adesso si augura un futuro roseo con Simona. Non è chiaro perché Gennaro sia così insistente, d’altra parte in quest’avventura a Matrimonio a Prima Vista non sono stati tantissimi i momenti magici condivisi con la compagna.

Matrimonio a Prima Vista 2023: Simona e Gennaro, c’è chi spera ancora in un futuro…

“La speranza è quella di continuare questo rapporto”, ha confessato lui agli autori nel corso della penultima puntata. Riguardare le foto del matrimonio sembra aver scatenato più tenerezza in lui che in lei. “Mi dispiace tantissimo che stia finendo, è stato un viaggio forte e che sicuramente non dimenticherò nella vita”, ha infatti detto Gennaro alle telecamere di Matrimonio a Prima Vista.

Irene e Matteo, Matrimonio a prima vista Italia 2023/ Sposati o divorziati?

L’esperimento, così, sembra destinato al fallimento, anche se vanno sottolineati i timidi passi avanti compiuti dalla coppia nelle ultime settimane, grazie al supporto costante degli esperti. Vedremo quale sarà l’epilogo tra Simona e Gennaro, anche se come sottolineano molti utenti sarebbe alquanto sorprendente se dovesse esserci un’apertura della concorrente, dopo un intero programma vissuto con il freno a mano tirato.

Matrimonio a Prima Vista 2023: Simona e Gennaro divorziano?

Questa sera, mercoledì 19 aprile, va in onda l’ottava puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2023 dedicata alla scelta finale. Le tre coppie si presenteranno davanti ai tre esperti per comunicare la loro decisione: restare sposati o divorziare. La puntata è già stata trasmessa su Discovery+. La scelta finale di Simona Viola e Gennaro Vergara è quindi già nota. I due non resteranno insieme ma decideranno di divorziare. Nonostante la decisione di nono restare sposati, il confronto finale con gli esperti sarà molto positivo: entrambi riconosceranno di essere cresciuti grazie a questo esperimento e di essersi affezionati l’uno all’altra. Simona e Gennaro vorrebbero comunque continuare sentirsi e vedersi come amici, anche se il loro matrimonio non ha avuto un lieto fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA