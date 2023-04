SIMONA E GENNARO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ Dal riavvicinamento alla discussione

Simona e Gennaro dopo il programma: il riavvicinamento e la lite

Mesi dopo la scelta di separarsi, pur rimanendo amici, Simona e Gennaro confermano di essere rimasti in contatto. Al punto che, come rivelato dalla ragazza, avrebbe anche invitato l’ex coniuge al compleanno di suo fratello. Tuttavia sarebbe sorta una discussione a seguire, come da lei rivelato: “L’intenzione era trascorrere le ferie a Viareggio. Io accettai, ma gli dissi che non potevo stare h24 con lui, poi però quando viene per il compleanno di mio fratello, lo noto triste perché non cercavo il suo sguardo. Mi dicevano che era sulla strada per innamorarsi di me. Me ne ero accorta, però è una strada in cui viaggia da solo“.

Gennaro spiega: “Sapevo che era un’amicizia che cercava di rinascere, ne ero consapevole e mi va bene. Semplicemente al compleanno di mio fratello ho preso visione che c’era un distacco nei miei confronti“. Anche di fronte agli esperti ne nasce una discussione, rivedendo in particolare un filmato della loro cena in riva al mare, quando i due discussero dimostrando di viaggiare su due binari paralleli. Simona, rivedendosi, ammette che avrebbe potuto agire diversamente (Agg. Ruben Scalambra)

Simona e Gennaro hanno divorziato e…

Simona Viola e Gennaro Vergara sono una delle coppie che hanno partecipato a Matrimonio a prima vista Italia 2023. Gli esperti del programma hanno formato la loro coppia con un’affinità del 82%. Ma nonostante i numeri, alla fine del loro percorso Simona e Gennaro hanno deciso di divorziare. Ma rivediamo il loro percorso a Matrimonio a prima vista. Il giorno delle nozze Simona e Gennaro si sono conosciuti e si sono piaciuti a primo impatto.

Una volta partiti per la luna di miele le cose sono cambiate: Simona si è isolata chiudendosi nel silenzio, mettendo in difficoltà Gennaro, incapace di affrontare la situazione. Simona è convinta che lui non sia l’uomo della sua vita e per questo non riesce a lasciarsi a andare. I due iniziano comunque la convivenza, anche se Simona sembra certa della sua idea.

Gennaro ancora innamorato di Simona?

Durante la convivenza Simona e Gennaro, su consiglio degli esperti, si sottopongono al gioco “Re e Regina per un giorno”: alla coppia viene chiesto che un giorno a testa ordinino all’altro tutto quello che dovranno fare. La coppia trascorre momenti piacevoli, ma la situazione non cambia: tra loro non può esserci un futuro amoroso. Nel giorno della scelta finale Simona Viola e Gennaro Vergara hanno deciso di divorziare, ma tra loro resta un rapporto di amicizia. Mesi dopo, gli ex sposi si ritrovano davanti agli esperti con le altre coppie, raccontando cosa è successo tra loro negli ultimi mesi: Simona e Gennaro si sono frequenti anche se a un certo punto lei ha preso le distanze perché preoccupata che l’ex marito possa ancora essere innamorato di lei….

