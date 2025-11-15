Simona Galimberti è l'ex moglie del giornalista e telecronista Pierluigi Pardo. I due hanno avuto un matrimonio durato poi per quattro anni.

Pierluigi Pardo sarà protagonista per una notte della trasmissione Ballando con le Stelle, programma tv che vede la conduzione di Milly Carlucci. Pierluigi è stato sposato per quattro anni con Simona Galimberti, i due si sono sposati nel 2014 ma sono giunti al divorzio nel 2018 con ognuno che ha intrapreso poi le proprie vite.

Per quel che riguarda Simona Galimberti non si sa molto della sua vita privata in questo momento con la donna che resta molto riservata e tende a mantenere la privacy sulla sua vita. E’ molto attiva sui social ma solo in ambito lavorativo mentre non ci sono foto o interviste relative al suo lato personale.

Simona Galimberti è una foodblogger di successo, sui social è la proprietaria della pagina LetortediSimona, una pagina da oltre 165 mila follower e in costante aumento dove Simona si cimenta e lavora in una delle sue grandi passioni, quelle che hanno caratterizzato la sua vita, ovvero la passione per fare le torte. Una pagina Instagram ma anche un libro di ricette dove l’artista esprime la sua passione.

Simona Galimberti ed i motivi dell’addio da Pierluigi Pardo

Pierluigi Pardo e Simona Galimberti si sono sposati nel 2014 ed i due hanno avuto un profondo legame. Non ci sono dichiarazioni ufficiali ne specificazioni riguardo il motivo del loro divorzio, avvenuto nel 2018, ma sono emersi solo alcuni retroscena riportati dalla stampa che hanno chiarito cosi i motivi dell’addio.

Secondo quanto ha riportato Chi in un’indiscrezione di tempo fa la coppia ha divorziato semplicemente perchè il lavoro – specialmente quello relativo alle telecronache di Pierluigi – li teneva lontano e passavano sempre meno tempo insieme. I due sono comunque rimasti in buoni rapporti, anche dopo il divorzio. Ognuno ha preso le proprie strade e ora Pierluigi è legato all’architetto Lorenza Baroncelli ed ha un figlio di nome Diego, nato nel 2022.

Per quel che riguarda invece la sua vita privata Simona Galimberti è molto riservata e al momento nessuno sa se è impegnata in una nuova relazione o è invece single.