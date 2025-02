Simona Guatieri è una modella e showgirl che parteciperà come ospite alla trasmissione Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin e in onda sabato 8 Febbraio 2025. Simona è stata sposata con il giocatore di origini senegalese Keita Balde, calciatore che conosciamo per la sua militanza tra le fila di top club come Lazio e Inter.

Belen Rodriguez troppo magra? Fan allarmati: "Dimagrita..."/ La mamma Veronica: "Sempre stata così"

Simona Guatieri nasce ad Isernia e comincia giovanissima nel mondo della moda, già a 15 anni fece alcune pubblicità e poi varie sfilate. Vinse un premio in Molise e poteva prendere parte anche a Miss Mondo, ma un malore cambiò tutto e Simona dovette cosi cambiare tutti i suoi programmi. Per anni ha lavorato in Spagna dove lavorava come velina in un programma molto simile a Striscia la Notizia.

Chi è Rebecca Staffelli/ "Radio e tv? Sono una privilegiata, faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare"

Dopo esperienze lavorative in Italia e in Spagna Simona Guatieri si è trasferita in Italia dove ha sposato il calciatore Balde Keita. Simona è mamma di due figli, Thiago e Isabel, entrambi avuti appunto con Keita Baldè. I due si sposano nel 2022, poi però la loro storia finisce e Simona – durante la trasmissione televisiva – racconterà magari alcuni dettagli riguardanti la sua storia e la sua separazione.

Simona Guatieri e Balde Keita, i motivi della rottura

Dopo una bella e lunga storia d’amore Simona e Keita hanno chiuso il loro matrimonio e ufficialmente non hanno svelato i motivi della loro rottura. E’ stato però Simona stessa ad accennare qualcosa in più interviste, rilasciando nello specifico le seguenti dichiarazioni:

Marchesa d’Aragona nuovo concorrente al Grande Fratello? "Mi hanno chiamato"/ "Ho risposto che..."

“Ci siamo conosciuti a Roma una decina di anni fa, all’inizio ero scettica a causa del suo lavoro poi però l’amore è prevalso. Per lui e il suo trasferimento al Monaco ho messo parte la mia carriera ed ho fatto un sacrificio d’amore”. Successivamente Simona ha raccontato l’intreccio che riguardava la presunta liaison tra suo marito e la showgirl Wanda Nara e la donna ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Il 24 Maggio ci siamo sposati e a fine Luglio un uomo mi ha contattato dicendo che Keita era con sua moglie. Mi è crollato il mondo addosso ma l’ho pregato di non dirlo a nessuno. Non volevo far vivere ai miei figli un’umiliazione simile e mi vergognavo riguardo il fatto che la mia famiglia sapesse”. Simona ha spiegato che alla fine la storia si è ripetuta e il divorzio era l’unica soluzione possibile.