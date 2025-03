Un triangolo amoroso con un discreto impatto mediatico data la notorietà dei protagonisti; oggi a La Volta Buona, Simona Guatieri racconta del tradimento di suo marito Keita Baldè con Wanda Nara, ai tempi legata a Mauro Icardi. Una storia raccontata con coraggio alcune settimane fa e che ha subito attirato l’attenzione degli appassionati di gossip. Oggi, a distanza di 3 anni, Simona Guatieri afferma di essere felice di riuscire a parlare con naturalezza del tradimento subito e di tutto ciò che è accaduto dopo, soprattutto in virtù della tanta sofferenza provata in quei momenti. “Inizialmente ho dovuto prendere le distanze, è stato un momento difficile e la rabbia era tanta”.

Quando Mauro Icardi ha messo al corrente Simona Guatieri del tradimento di suo marito Keita Baldè con Wanda Nara, lei non ha avuto dubbi che fosse tutto reale: “Gli ho creduto subito anche perchè avevo già le prove… Sono cose che non ti spieghi, qualsiasi uomo quando tradisce chiede scusa però poi quella cosa rimane non è che si cancella”. La moglie di Keita Baldè ha poi aggiunto: “E’ stata dura, un mix di sensazioni, io ero qui a Milano ed è stato davvero difficile; penso di essere andata anche in depressione, mi sono fatta aiutare. Proprio il concetto di famiglia si sgretola in un secondo, non tanto l’idea di tuo marito; il matrimonio, 2 figli…”.

Simona Guatieri a La Volta Buona: “Il riavvicinamento con mio marito Keita Baldè…”

Nel periodo successivo al tradimento di suo marito Keita Baldè, Simona Guatieri ha anche avuto un confronto con Wanda Nara: “Se abbiamo parlato? Certo, si è preoccupata di cosa io pensassi di lei; io ovviamente le ho detto che immagino che le cose si fanno in due, ma di certo lei non è il top dell’essere donna. Quando l’ho vista a Belve ho provato rabbia e nervoso”. A La Volta Buona la donna ha comunque confermato di un rapporto più sereno oggi, anche se il passato non può essere cancellato: “Riavvicinamento? Negli ultimi tempi le cose stanno andando meglio, dopo la separazione ho avuto bisogno dei miei spazi”.