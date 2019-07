Simona Halep/ Prima finale a Wimbledon per la 27enne romena: sfida a Serena Williams

Simona Halep in finale a Wimbledon 2019 contro Serena William: la tennista romena ha sconfitto senza troppe difficoltà la Svitolina per 6-1 6-3 ed è pronta per affrontare la 37enne americana. Una prestazione senza sbavature per la 27enne, che ha sfruttato al massimo il dritto in cross più dritto lungolinea: niente da fare per la Svitolina, che dopo 43 minuti di gioco ha alzato bandiera bianca. Dopo aver vinto 18 tornei WTA, tra cui una prova del Grande Slam, la Halep per la prima volta arriva in finale a Wimbledon e lo fa dopo una prestazione che lei stessa definisce come «una delle migliori partite sull’erba della carriera». E ora ci sarà la sfida contro una leggenda vivente del calibro di Serena: «Nonostante sia stata sconfitta più volte, nelle gare contro Serena ho imparato che posso avere le mie chance per ottenere la vittoria».

SIMONA HALEP IN FINALE A WIMBLEDON 2019

Simona Halep vuole mettere in bacheca il suo primo trofeo di Wimbledon, un torneo che non l’ha mai vista protagonista fino in fondo: il miglior risultato risale al 2014, quando raggiunse le semifinali. Stabilmente tra le prime dieci posizioni del ranking WTA dal 2014, la giovane nata a Costanza vuole sfatare anche il tabù erba, superficie che richiede un salto di qualità: «Rispetto molto Serena, ma oggi mi sento più forte mentalmente e pronta per affrontarla». La Halep ha elogiato le qualità della Williams, ribadendo però di non volersi focalizzare eccessivamente sulla sua avversaria, ma ha affermato di voler «pensare a me ed a mettere in campo il mio tennis al meglio». La tennista americana è dunque avvisata: Simona Halep è pronta a tutto per mettere le mani sul suo secondo Slam, non ci resta che attendere la finalissima di questo emozionante Wimbledon 2019…

