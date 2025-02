Simona Halep ritiro: l’annuncio e i motivi della decisione

Dopo la sconfitta pesante 6-1, 6-1 con l’italiana Lucia Bronzetti al primo turno del torneo di Cluj l’annuncio di Simona Halep ritiro dai campi da tennis all’età di 33 anni è arrivato inaspettatamente per tutti gli appassionati di tennis, la decisione arriva da parte della trentatreenne romena dopo essere rientrata da una squalifica di 4 anni, ridotta poi a 9 mesi, per un caso di doping risultato di una contaminazione involontaria ed essersi resa conto di non riuscire più a competere ai massimi livelli che aveva raggiunto quando era stata la numero uno al mondo. Simona Halep ha quindi deciso di partecipare un’ultima volta ad un torneo, e tra tutti ha scelto quello casalingo a Cluj dove quando e se fosse uscita avrebbe rivelato la sua scelta a tutti i suoi tifosi e connazionali. “Stasera non so se è con tristezza o con gioia, o con entrambi questi sentimenti, che annuncio di fermarmi qui.”

La decisione è stato presa da Simona Halep perché sentiva che il suo corpo non potesse più sostenere lo sforzo che lo sport praticato dalla romena richiede, ha ammesso di averci pensato molto soprattutto nei giorni precedenti alla gara e che se avesse visto una possibilità di rimanere competitiva sarebbe tornata indietro nella sua scelta. Per questo nel momento in cui Simona Halep ha preso in mano il microfono nessuno tra tifosi e addetti ai lavori poteva aspettarsi quello che poi è successo, la tennista ha confessato poi che la decisione è un modo per essere sincera con se stessa e con il suo fisico, caratteristica che l’ha sempre contraddistinta e che l’ha aiutata ad essere una delle migliori.

Simona Halep ritiro: la sua carriera e la vicenda doping

L’annuncio di Simona Halep ritiro si è poi soffermato sul suo passato e sulla sua carriera, nella quale ha vinto ben 24 titoli Wta, tra cui due slam a Parigi nel 2018 e a Wimbledon nel 2019 dopo molti anni di tentativi e fallimenti, la tennista ha poi espresso la sua soddisfazione nell’aver raggiunto il massimo possibile nella sua carriera e il non vedere l’ora di affrontare il nuovo capitolo della vita che le si porrà davanti da questo momento al futuro. Il massimo raggiunto nella sua carriera è stata nella stagione tra il 2017 e il 2019 quando per due anni è stata in vetta alla classifica delle migliori tenniste del mondo, per poi venire sorpassata dalla giapponese Naomi Osaka. “ stata un’avventura bellissima. Ma la vita va avanti, c’è tanto altro oltre il tennis e spero che voi ed io ci incontreremo ancora”

La carriera di Simona Halep ha poi dovuto affrontare un brutto capitolo, il caso di doping in cui è rimasta coinvolta nel 2022, la tennista rumena infatti è risultata positiva durante un controllo antidoping per via di un integratore consigliatole dal suo allenatore dell’epoca, il francese Mouratoglou, motivo per cui la sua condanna di 4 anni è stata ridotta a soli 9 mesi per contaminazione accidentale, simile vicenda a quella che ha interessato Jannik Sinner nei mesi passati. Nel marzo dello scorso anno è stata riammessa al circuito Wta partecipando però a soli cinque tornei sotto la guida del suo ormai ex coach, l’australiano Darren Cahill, oggi proprio nello staff del numero uno italiano, che ha sempre professato la sua innocenza.