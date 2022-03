Simona Izzo: “A 16 anni subii violenza”/ “Lui mi rinchiuse in casa: lo feci bere e…”

Simona Izzo è intervenuta in qualità di opinionista nel corso della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane” condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 16 marzo 2022. In particolare, la moglie di Ricky Tognazzi ha raccontato ai telespettatori un drammatico episodio di tentata violenza sessuale da lei subìto quando era un’adolescente. L’attrice ha riferito quanto segue: “Sono stata rinchiusa in una casa e penso che la cosa più brutta che possa capitare sia accettare caramelle dagli sconosciuti”, ha esordito, facendo un chiaro ricorso a una metafora.

Cosa accadde quel giorno? “Io avevo 16 anni, lui era un ragazzo più grande di me. Mi aveva detto che c’era una festa e io, nonostante fosse pomeriggio, non badai all’orario insolito – ha precisato Simona Izzo -. Dunque, mi sono fidata e mi sono ritrovata insieme a lui a Casal Palocco, in una zona buia e periferica. In quella casa non c’era nessuno, ma credevo che di lì a poco sarebbero arrivate altre persone. Invece, non andò così: lui scelse di tentare una violenza, ma io riuscii a difendermi anche con un’altra arma, quella della disperazione. Lo feci bere, utilizzai l’alcol. Essendo io astemia, ho pensato che l’avrebbe stordito un pochino e ha funzionato. Poi, mi sono chiusa in bagno e sono scappata da lì. La cosa più brutta è stata tornare indietro”.

SIMONA IZZO: “DOPO LA TENTATA VIOLENZA AI MIEI DANNI, MI SONO COLPEVOLIZZATA”

Nel prosieguo del suo intervento a “Storie Italiane”, Simona Izzo ha rivelato di non avere denunciato il fatto, né di averlo raccontato ai suoi genitori: “Mi sono colpevolizzata, come fanno moltissime ragazze quando purtroppo subiscono una violenza, anche solo psicologica”.

L’attrice ha quindi aggiunto che “non ci sono soltanto violenze fisiche, ma anche psicologiche. Ne ho vista una poche ore fa: ieri in un supermercato ho visto una donna di 70 anni che era stanca ed è passata davanti al resto della fila. Una signora di 30 anni le ha gridato di stare zitta e di stare al suo posto perché ‘noi ti paghiamo la pensione’. Anche questa è violenza”.

