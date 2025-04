Simona Izzo non ha mai fatto mistero di soffrire di una malattia psicologica che purtroppo colpisce una gran parte della popolazione mondiale. A sfogarsi a riguardo era stata proprio l’attrice in un’intervista al Corriere della Sera, dove oltre a parlare del marito Ricky Tognazzi ha anche rivelato un retroscena inaspettato della sua vita. Infatti, Simona Izzo soffre di depressione bipolare, una malattia che rende l’umore molto variabile.

In questa “battaglia”, il marito l’ha sempre accompagnata con dolcezza, facendola sentire capita e compresa nella sua sofferenza. Ecco cos’aveva detto al Corriere della sera: “Quando ero depressa e stavo a letto tutti, a cominciare da mia madre, mi avevano sempre esortato ad alzarmi“, e ancora, “Ricky invece si sdraiava nel letto insieme a me“. Parallelamente a questo, c’erano le cosiddette fasi maniacali, dove aveva voglia di fare, di scrivere, di viaggiare e di lavorare e in tutto ciò il marito l’ha sempre supportata. Rispetto alla depressione, Simona Izzo ha spiegato di aver sofferto tanto e di essere stata molto infelice. Per via della depressione bipolare ha passato molto tempo a letto, ma con Tognazzi sempre al suo fianco.

Come si sono conosciuti Simona Izzo e Ricky Tognazzi? L’attrice veniva da un matrimonio finito con Antonello Venditti, fatto di tradimenti e dolore, mentre lui portava avanti una storia d’amore con la sua ex Flavia (con la quale conserva oggi un ottimo rapporto). Fu proprio la Izzo a sceglierlo per recitare nel suo primo film “Parole e baci” nel 1986, il motivo? il suo sguardo le ricordava suo figlio Francesco: “Mi sono innamorata di Ricky all’istante, un colpo di fulmine“. Aveva dichiarato. Guarita dal dolore per la separazione da Venditti, i due si sono sposati e ancora oggi sono innamoratissimi l’uno dell’altra, inseparabili come poche coppie del mondo dello spettacolo.