Simona Izzo, i litigi con Ricky Tognazzi: “Mi rovini la giornata!“

Il legame tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi è fortissimo. Conosciutisi su un set cinematografico alla fine degli anni Ottanta, non si sono mai lasciati, e anzi, l’attrice ha sempre dichiarato quanto il loro amore sia immenso anche a fronte della sua malattia (soffre di depressione bipolare). Nonostante la meravigliosa relazione, non mancano i litigi. Ecco cosa aveva dichiarato la regista a tal proposito: “Una volta mi disse: ‘Basta! Tu mi rovini la giornata‘. Gli risposi: ‘Ma ti risolvo la vita’. Quando litighiamo io prendo appunti. E poi li metto nei film“.

Qualche tempo fa, al settimanale Oggi, Simona Izzo si era aperta parlando più a fondo dell’amore con Ricky Tognazzi. Qui ha raccontato che diversi anni prima avevano rischiato di lasciarsi, quando in realtà non erano ancora fidanzati. Infatti, all’epoca lui era ancora legato all’ex fidanzata Flavia ma dato che il flirt tra i due si faceva sempre più serio, Simona Izzo ha preteso che lui le parlasse una volta per tutto. Ad ogni modo, come in tutti i matrimoni, le discussioni restano.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi: “Abbiamo sempre un copione sul letto“

“Continuiamo a discutere in camera“, ha raccontato Simona Izzo a Oggi, “Abbiamo sempre il copione sul letto, è il terzo incomodo: “Questa scena la devi rivedere”. “Sì, ho capito, però adesso fammi dormire”. Un matrimonio splendido, pieno di amore e tolleranza quello di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ma non manca la paura di veder tutto finito da un momento all’altro. Per questo motivo l’attrice ha raccontato di vivere in un costante stato di allarme per la paura che la loro bella favola finisca: “Gli sono grata perché ha sopportato le mie intemperanze“, ha spiegato, ricordando quanto il marito la supporti sempre anche nelle fasi della sua malattia.