Non tutti sanno della difficile malattia che affronta ogni giorno Simona Izzo, la “depressione bipolare”, per via della quale ha avuto non poche difficoltà, passando così gran parte della sua vita a letto. Lo ha raccontato lei stessa al Corriere della Sera, spiegando alcuni episodi della sua vita che l’hanno profondamente segnata. Simona Izzo racconta di essere stata molto fortunata ad aver conosciuto il marito Ricky Tognazzi, sposato nel 1995 dopo nove anni di fidanzamento.

“È l’unica persona al mondo che ha sempre sopportato la variabilità del mio umore. È gentile, accudente“, ha spiegato. I due si sono incontrati per la prima volta sul set del film “Parole e Baci”. Correva l’anno 1986, e il loro è stato un vero colpo di fulmine. Innamorati all’istante, hanno accettato l’uno i difetti dell’altra dando vita ad una felicissima relazione. Con l’ex marito Antonello Venditti, invece, le cose erano andate diversamente. Poco dopo la rottura, l’attrice aveva confessato che il cantante l’aveva tradita: “Aveva un’altra che poi ha lasciato dopo che noi due ci eravamo lasciati“. Oggi, i due conservano minimi rapporti e hanno avuto un figlio insieme di nome Francesco che oggi ha quasi cinquant’anni.

Simona Izzo: “Quando litigo con Ricky Tognazzi prendo appunti, ecco perchè”

Cosa fa oggi Simona Izzo? L’attrice si sta dedicando completamente al suo lavoro e ha un sogno nel cassetto. Come riporta Vanity Fair, ha confessato di voler realizzare un film biografia su Francesca Morbillo, e su tutto quello che ha dovuto affrontare con un marito come Giovanni Falcone. Nella sua testa, spunta già un’idea sul nome dell’attrice che potrebbe interpretare questo personaggio: Donatella Finocchiaro. Sempre in tema amoroso, Simona Izzo ha spiegato che quando litiga con Ricky Tognazzi prende degli appunti che poi ripropone nei film, rendendo il tutto ancora più realistico.